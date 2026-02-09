Đăng kiểm thông thoáng ngay cao điểm tết

Nên đăng kiểm sớm, không để hết hạn vào dịp tết

Những ngày cận tết, không khí quanh các khu đăng kiểm tại TP.HCM tương đối vắng vẻ. Tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-14D, xã Xuân Thới Sơn, lượng xe đưa vào kiểm định khá thưa thớt. Anh Lê Quang Hiếu, ngụ xã Đông Thạnh, cho biết vừa đưa xe đi đăng kiểm. "Ban đầu tôi nghĩ đi đăng kiểm xe thời điểm gần tết sẽ phải chờ lâu, không ngờ vắng thế. Thủ tục, quy trình được nhân viên hướng dẫn nhanh chóng, chỉ hơn 1 tiếng là được trả xe ra về", anh Hiếu kể.

Theo một lãnh đạo TTĐK tại P.Hiệp Bình, so với tháng 12.2025, lượng xe đến đăng kiểm trong tháng 1 và đặc biệt từ đầu tháng 2.2026 khá thưa vắng. Xe chỉ tập trung đông vào đầu giờ các buổi sáng hoặc chiều, hơn 1 tiếng sau là vắng hẳn, chỉ còn lác đác. Vị lãnh đạo này cho biết: "Hiện nay TP.HCM đã hợp nhất 3 cơ sở đăng kiểm 50-01S, 50-02S và 50-03S thành TTĐK xe cơ giới TP.HCM, trực thuộc Sở Xây dựng. Trung bình mỗi TTĐK hiện nay chỉ kiểm được khoảng 100 xe, hơn 50% công suất của mỗi trạm. Ngay cả cơ sở đăng kiểm trên đường Lạc Long Quân, P.Hòa Bình vốn thường xuyên đông xe du lịch, xe cá nhân do có lợi thế nằm ở vị trí trung tâm thành phố cũng thưa vắng và không xuất hiện tình trạng ùn tắc trong thời gian gần đây".

Các TTĐK hiện nay khá vắng vẻ, không còn cảnh ùn tắc như các năm trước (ảnh phải) ẢNH: QUANG THUẦN

Đại diện một số TTĐK giải thích sở dĩ lượng xe kiểm định vào đầu tháng 2.2026 thấp bởi vì tết năm nay đến muộn, cùng kỳ năm ngoái là dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ trong khi đa số phương tiện có chu kỳ kiểm định theo năm. Mặt khác, các chính sách về miễn kiểm định lần đầu cho xe mới (khoảng cách từ năm sản xuất đến năm đi đăng kiểm không quá 2 năm) và giãn chu kỳ kiểm định xe cơ giới cũng tác động lớn đến lượng xe đăng kiểm thời gian qua.

Mặc dù vậy, có thể sẽ nảy sinh nhiều trường hợp tréo ngoe khi hạn chót kiểm định rơi vào ngày nghỉ tết. Theo giấy tờ, xe của anh Nguyễn Đức Trọng, ngụ xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ hết hạn đúng ngày mùng 9 âm lịch. Anh Trọng băn khoăn thời điểm đó xe còn đang trên đường du lịch trong khi các TTĐK không biết đã hoạt động lại chưa. Với những trường hợp như thế này, một chuyên gia kiểm định tại TP.HCM tư vấn: "Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện tham gia giao thông, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc cũng như tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt, các TTĐK khuyến cáo chủ xe kiểm tra kỹ lịch đăng kiểm phương tiện. Với các xe có hạn kiểm định dịp trước tết và trong tết, cần sắp xếp thời gian đưa xe đi đăng kiểm sớm, tránh để quá hạn đăng kiểm, không thể sử dụng phương tiện để di chuyển trong những ngày tết". Tại TP.HCM, các TTĐK sẽ làm hết buổi sáng thứ bảy (ngày 14.2, tức ngày 27 tháng chạp) và làm lại từ ngày thứ hai (23.2, mùng 7 tết). Đây cũng là lịch nghỉ tết chung của đa số TTĐK trên cả nước mà chủ xe cần lưu ý để kiểm định đúng hạn.

Chủ phương tiện đã ý thức hơn

Thường xuyên mang phương tiện vận tải của công ty đi kiểm định, anh Huy Thế, phụ trách đội xe của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cho biết quy trình tiêu chuẩn kiểm định của các TTĐK đang ngày càng quy củ hơn và siết chặt khâu kiểm tra. "Đèn gầm, định vị thì tôi thấy không có gì đáng nói, nhưng đèn chiếu sáng, đèn pha thì các kiểm định viên kiểm tra rất kỹ, nhất là các loại khoét chóa hoặc can thiệp vào hệ thống điện. Tôi cũng nhắc nhở các anh em lưu ý để thực hiện tốt theo quy định", anh Thế chia sẻ.

Các chủ xe đã ý thức hơn về việc không nên độ, chế phương tiện ẢNH: Q.T

Anh Lê Quang Hiếu, chuyên viên phụ trách bảo dưỡng kỹ thuật của một công ty cho thuê xe tại TP.HCM, nhận xét: "Tôi thấy quy trình đăng kiểm hiện nay đang dần đi vào quy chuẩn, sắp tới còn có nhiều quy định siết chặt hơn, nên các chủ xe hiện nay đã có ý thức hạn chế độ xe, hạn chế thay đổi phụ tùng, phụ kiện vì mỗi lần đăng kiểm rất tốn kém, khó khăn. Tốt nhất hiện nay nên giữ nguyên bản, đúng thông số và các chi tiết của nhà sản xuất thì mới dễ vượt qua khâu đăng kiểm".

Các TTĐK cũng đánh giá chủ xe đã có ý thức tốt hơn và chủ động hơn trong việc đăng kiểm. "Trước đây, nhiều người bỡ ngỡ và bất ngờ khi bị đánh rớt kiểm định ở khâu đầu tiên là kiểm tra phạt nguội, nhưng bây giờ chủ xe lẫn tài xế đã có đầy đủ ứng dụng, công cụ để tra cứu trước thông tin, vì vậy nếu có phạt nguội thì họ cũng chủ động xử lý trước khi mang xe đi đăng kiểm. Từ đó, tỷ lệ xe rớt lần đầu cũng đã giảm xuống", lãnh đạo một TTĐK tại TP.HCM cho biết. "Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã ứng dụng AI, công cụ quản lý vào vận hành, bảo dưỡng, đăng kiểm nên khâu bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đã tốt hơn, tỷ lệ xe trượt kiểm định giảm đi rất nhiều", ông nói thêm.

Trong thời gian tới, các quy định mới trong lĩnh vực đăng kiểm sẽ tiếp tục được thay đổi theo hướng siết chặt hơn. Theo dự thảo mà Bộ Xây dựng đang có tờ trình, dự kiến được ban hành trong tháng 2 này, lĩnh vực đăng kiểm sẽ có nhiều thay đổi như giảm điều kiện về diện tích tối thiểu từ 15 m2 tương ứng với 1 phương tiện đo khí thải xuống 10 m2 để tạo điều kiện, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũng như tạo điều kiện cho các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe mô tô, xe gắn máy quy mô nhỏ cũng có thể tham gia cung cấp dịch vụ.

Quan trọng hơn, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định về việc cấp phôi Giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành theo hướng: Khi phương tiện kiểm định đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử và tem kiểm định để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, giúp giảm chi phí in ấn cho cơ sở đăng kiểm; loại bỏ nguy cơ mất, hỏng Giấy chứng nhận kiểm định và thuận tiện cho công tác quản lý cũng như công tác tuần tra, kiểm soát…

Hiện nay, tem đăng kiểm là một nhãn dán nhỏ, dán ở góc trên bên phải kính chắn gió (mặt trong, hướng ra ngoài) của phương tiện để cảnh sát giao thông dễ quan sát khi kiểm tra trên đường. Mỗi năm VN có hàng triệu xe cơ giới (ô tô, xe máy lớn) cần kiểm định, dẫn đến in ấn hàng triệu tem giấy (thường là decal phản quang có lớp keo, màng bảo vệ). Việc bỏ tem giấy sẽ loại bỏ hàng triệu mảnh giấy/ni lông/decal thải ra sau mỗi chu kỳ; giảm khí thải gián tiếp từ sản xuất và vận chuyển, in ấn…