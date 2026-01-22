Đăng kiểm siêu nhanh nhờ quy định mới

Kể từ ngày 31.12.2025, chủ phương tiện khi đưa xe đi kiểm định tại các cơ sở đăng kiểm sẽ chính thức được phép xuất trình chứng nhận đăng ký xe thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 71/2025 của Bộ Xây dựng, nhằm sửa đổi và bổ sung cho Thông tư 47/2024, hướng tới mục tiêu cắt giảm cũng như đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm.

Quy định mới cho phép các cơ sở đăng kiểm trực tiếp sử dụng dữ liệu chia sẻ từ cơ quan quản lý đăng ký xe, thay vì yêu cầu người dân phải xuất trình các loại giấy tờ vật lý như trước đây ẢNH: QUANG THUẦN

Theo thông tư hướng dẫn, chứng nhận đăng ký xe được chấp nhận không chỉ dừng lại ở bản chính hoặc bản sao điện tử có chứng thực mà còn bao gồm cả thông tin đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên. Sự thay đổi này cho phép các cơ sở đăng kiểm trực tiếp sử dụng dữ liệu chia sẻ từ cơ quan quản lý đăng ký xe, thay vì yêu cầu người dân phải xuất trình các loại giấy tờ vật lý như trước đây khi thực hiện các thủ tục miễn kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ hay chứng nhận xe cơ giới cải tạo.

Bên cạnh việc thay đổi hình thức xuất trình giấy tờ, Thông tư 71/2025 còn hỗ trợ quá trình đăng kiểm "siêu nhanh" cho người dân. Theo đó, thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được rút ngắn đáng kể, từ 1 ngày làm việc xuống chỉ còn 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thậm chí, trong trường hợp giấy chứng nhận kiểm định bị hỏng hoặc sai sót thông tin, thời gian cấp lại cũng được đẩy nhanh tương đương để giảm thiểu thời gian chờ đợi cho chủ phương tiện.

Đối với những trường hợp xe chỉ mới có giấy hẹn cấp đăng ký, cơ sở kiểm định sẽ thực hiện cấp tem và giấy hẹn trả chứng nhận kiểm định theo mẫu quy định. Ngay khi chủ xe nhận được đăng ký chính thức hoặc xuất trình được giấy tờ liên quan, cơ quan đăng kiểm sẽ hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận kiểm định trong vòng 4 giờ làm việc. Những điều chỉnh mang tính đột phá này được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường hành chính minh bạch, hiện đại và thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cũng lưu ý các trường hợp ngoại lệ để đảm bảo tính liên tục của quy trình. Trong tình huống bất khả kháng mà hệ thống dữ liệu chưa thể chia sẻ kịp thời giữa các cơ quan, chủ xe vẫn có trách nhiệm xuất trình giấy tờ đăng ký bản giấy hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký. Đối với các phương tiện có chứng nhận đăng ký tạm thời, chủ xe có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc hệ thống trực tuyến. Quy định này áp dụng rộng rãi cho cả xe sản xuất trong nước, xe nhập khẩu hay các dòng xe phục vụ nghiên cứu phát triển khi tham gia giao thông.