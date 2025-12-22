Phạt nguội vẫn 'nóng'

Ý thức chấp hành giao thông tăng

Những ngày cuối năm, anh Đàm Minh Tuấn (27 tuổi, tài xế xe công nghệ tại TP.HCM) chia sẻ chuyện vừa bị phạt nguội mất một số tiền khá lớn. "Hôm đó tôi đậu xe chờ khách ở một đoạn đường trung tâm thành phố, nhưng không để ý biển báo cấm đậu theo ngày chẵn lẽ. Thời gian sau đó tôi tra cứu ứng dụng phạt nguội thì thấy mình đã bị "gọi tên". Từ hồi mức xử phạt tăng, tôi đã ý thức chấp hành nghiêm chỉnh khi tham gia giao thông, không dám ẩu như trước nữa", anh Tuấn than thở.

Nhiều trường hợp nhận được giấy thông báo phạt nguội trong thời gian gần đây ẢNH: QUANG THUẦN

Kể từ ngày TP.Hà Nội và TP.HCM áp dụng hệ thống camera AI, tình hình phạt nguội càng trở nên được nhiều người quan tâm hơn hẳn. Chị Lê Thu Hà, ngụ tại Đông Anh (Hà Nội), lo lắng: "Sáng nay tôi lớ ngớ đi vượt đèn đỏ ở ngã tư, bây giờ cảm thấy bất an quá. Nhiều người nói rằng chỉ khoảng 2 giờ sau khi camera AI ghi hình phạt thì sẽ có thông báo, nhưng 2 ngày qua tôi tra cứu trên website và ứng dụng thường xuyên mà vẫn chưa thấy báo lỗi phạt. Cũng mong đừng bị dính lỗi chứ thời gian qua, tôi đã tự ý thức chấp hành rất nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông".

Anh Nguyễn Văn Sang, tài xế xe tải tại TP.HCM, cũng chia sẻ trường hợp của mình. Lúc 5 giờ sáng mới đây, anh Sang điều khiển xe từ hướng An Sương về trung tâm thành phố, đến đoạn giao lộ với Hồ Học Lãm thì có một chiếc xe chở công nhân quay đầu làm chắn đường nên anh Sang đạp thắng, xe di chuyển chậm mất vài giây, đến khi qua đến bên kia đường rồi thì thấy đèn đỏ. "Tôi đang rất hoang mang vì có thể sẽ bị camera phạt nguội. Với những trường hợp như thế này nếu có giấy báo phạt thì có thể đến gặp CSGT để giải trình, nhưng cần phải có bằng chứng. Hiện nay tôi đang nhờ các tài xế trên các diễn đàn hỗ trợ chia sẻ camera hành trình vào thời điểm đó, nhưng cũng chỉ là hy vọng nhỏ nhoi thôi chứ không chắc sẽ có ai đó chia sẻ", anh Sang nói.

Theo cơ quan CSGT, tình hình giám sát phạt nguội qua camera vẫn đang tích cực được triển khai. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 12 giờ ngày 18.12 đến 12 giờ ngày 19.12, hệ thống camera AI do đơn vị này vận hành tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc giám sát, phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội và cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận 10.321 phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình 74,5 km/giờ.

Qua theo dõi, hệ thống phát hiện 5 trường hợp người điều khiển phương tiện không thắt dây đai an toàn; không ghi nhận trường hợp nào sử dụng điện thoại khi lái xe. Toàn bộ các vi phạm đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Trong khi đó, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy, Hà Nội), hệ thống camera AI tự động phát hiện 48 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và 80 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ. Không phát hiện trường hợp đi ngược chiều tại khu vực này. Cùng thời điểm, camera AI tại đường Lê Văn Lương ghi nhận 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại TP.HCM, các đội CSGT cũng tăng cường biện pháp ghi hình phạt nguội tại khu vực Hàng Xanh, Đa Phước…với các lỗi vi phạm phổ biến như đi ngược chiều đối với xe máy và dừng đỗ xe không đúng nơi quy định (đối với xe ô tô). Tại Bắc Ninh, CSGT cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp chạy xe quá tốc độ quy định qua hệ thống camera giám sát phạt nguội...

Khó qua mặt "mắt thần"

Theo một lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, thời gian gần đây các lỗi treo phạt nguội khi đăng kiểm có phần lắng xuống vì người dân, chủ phương tiện có đầy đủ công cụ để tra cứu lỗi vi phạm của mình trước khi đến hạn đăng kiểm, vì vậy họ chủ động xử lý trước để tránh bị từ chối kiểm định.

Theo Cục CSGT, để xử lý giải trình và nộp phạt nguội, người dân có thể đến trụ sở công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến công an nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định. Tuy nhiên, theo khuyến cáo mới của Cục Cảnh sát giao thông, người dân nên đến trụ sở phòng cảnh sát giao thông nơi mình có hộ khẩu thường trú để xử lý, không nên đến nơi phát hiện vi phạm ở địa phương khác để xử lý, vừa quá tải cho lực lượng chức năng, vừa phải đi lại xa.

"Trước đây nhiều người bức xúc vì bị thông báo những lỗi vi phạm cách đây quá lâu, khó khăn khi phải xử lý, nhưng đến nay các trường hợp này đã dần được giải quyết hết, các trường hợp phạt nguội phát sinh về sau thì được cập nhật khá nhanh, vì vậy người dân cũng thuận tiện hơn trong việc nộp phạt", lãnh đạo trung tâm đăng kiểm trên cho biết.

Anh Nguyễn Văn Hải, chủ một doanh nghiệp tại TP.HCM chuyên kinh doanh xe cũ đã qua sử dụng, cũng nhận xét rằng quy trình cập nhật các lỗi vi phạm phạt nguội đã nhanh hơn trước, giúp cho việc giao dịch mua bán xe thuận lợi hơn, tránh những trường hợp mua xong xe cũ mới phát hiện bị dính phạt nguội từ nhiều năm trước.

"Có đôi lần tôi nhận thấy ứng dụng VNeTraffic bị lỗi, hiển thị tất cả các lỗi đã đóng phạt quay lại trạng thái chưa xử phạt. Tuy nhiên, thời gian bị lỗi cũng không kéo dài, 1 - 2 ngày sau là được xử lý. Khi gặp sự cố này, tôi thường đối chiếu lại thông tin bằng cách tra cứu trên website của Cục CSGT, ở đây cập nhật các lỗi phạt nguội đầy đủ và chính xác", anh Hải chia sẻ.

Việc giám sát vi phạm giao thông bằng hệ thống camera cũng giúp cho các chủ phương tiện và tài xế cảm thấy tâm phục khẩu phục hơn. Anh Lưu Hoàng Tuấn, Trưởng phòng kỹ thuật một công ty xây dựng tại TP.HCM, cho rằng việc camera phạt nguội được bố trí khắp nơi khiến cho tài xế, người lái xe cẩn trọng hơn, ý thức hơn trong việc điều khiển phương tiện. "Dù rất lo lắng khi bị phạt nguội, nhưng theo tôi thì giải pháp kiểm soát này khiến người dân đỡ phiền phức hơn khi bị dừng xe bất chợt giữa đường để kiểm tra giấy tờ vì lỗi vi phạm (phạt nóng) như trước đây", anh Lưu Hoàng Tuấn chia sẻ cảm nhận.

Ở một góc độ khác, ông Trương Ngọc Tiến (55 tuổi, ngụ tại P.An Phú Đông, TP.HCM) kể bản thân ông đã từng bị phạt nguội và giấy báo gửi về chụp hình không rõ biển số, không xác định được đó là xe của mình. Nhưng khi mang giấy tờ đến CSGT làm việc, ông được CSGT mở hình ảnh, zoom lên rất rõ biển số và cả khoảnh khắc vi phạm.