Mỗi ngày CSGT nhận hàng nghìn phản ánh vi phạm

Chiều 19.12, Cục CSGT Bộ Công an tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" và cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT".

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: Đ.H

Tại buổi lễ, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết buổi lễ nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của lực lượng CSGT qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt giải trong hai cuộc thi.

Theo thiếu tướng Bình, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự xã hội trên các tuyến giao thông của lực lượng CSGT đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trong đó, giao thông vận tải phát triển mạnh với đa dạng loại hình, số lượng phương tiện gia tăng nhanh trong khi kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập, quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế và một bộ phận người dân tham gia giao thông vẫn còn hạn chế về kỹ năng điều khiển phương tiện, cũng như ý thức chấp hành pháp luật.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể cá nhân đoạt giải ẢNH: Đ.H

Thiếu tướng Bình cho hay, lực lượng CSGT áp dụng các thành tựu khoa học trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cũng mang lại nhiều thuận lợi.

Lấy ví dụ, thiếu tướng Bình cho biết tối 18.12, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, nhiều ý kiến cho rằng lực lượng CSGT nên tắt camera AI để người dân thoải mái vui chơi, nhưng lực lượng CSGT vẫn duy trì hoạt động 24/24 giờ.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng đã triển khai nhiều ứng dụng phục vụ người dân, trong đó nổi bật là việc tăng cường tương tác thông qua VNeTraffic.

Cục trưởng Cục CSGT cho biết thêm, mỗi ngày, thông qua ứng dụng VNeTraffic, lực lượng chức năng nhận được hàng nghìn tin báo phản ánh vi phạm giao thông.

Cạnh đó, qua các nền tảng mạng xã hội, Cục CSGT cũng tiếp nhận hàng nghìn thông tin phản ánh liên quan đến tình hình giao thông và xây dựng lực lượng. Điều này cho thấy sự tham gia của người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày càng mạnh mẽ.