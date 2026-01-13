Thực hư thông tin áp giá dịch vụ kiểm định mới từ 20.1

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai Thông tư 40 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, các cơ sở kiểm định xe cơ giới cả nước vẫn chưa đủ cơ sở để áp dụng quy định mới về giá kiểm định tại Thông tư số 40 ẢNH: T.N

Mục đích của thông tư là quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá tối đa của dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của luật Giá năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.1.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới lập phương án giá gửi về cục. Tuy nhiên, đến hết 31.12.2025, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ nhận được 13 phương án giá của các cơ sở kiểm định xe cơ giới.

Đáng nói, hầu hết các hồ sơ bị thiếu tài liệu thuyết minh, một số cơ sở đăng kiểm thống kê sản lượng chưa đúng, phân bổ chi phí sai... Do đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa có đủ cơ sở thẩm định và trình Bộ Xây dựng ban hành giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, khi chưa có giá tối đa được ban hành theo quy định của luật Giá năm 2023 thì đến thời điểm Thông tư 40 có hiệu lực, các cơ sở kiểm định xe cơ giới cả nước vẫn chưa đủ cơ sở để được áp dụng.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được nhiều thông tin hiểu sai về quy định tại Thông tư 40, cho rằng từ ngày 20.1.2026 khi thông tư này có hiệu lực, ngay lập tức sẽ áp dụng các quy định mới về giá dịch vụ kiểm định miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Thông tư 40 quy định: xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải kiểm định lại. Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định lại ngay trong ngày: giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì giá dịch vụ kiểm định thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng ngoài cơ sở đăng kiểm, khi đăng kiểm viên đã đến địa điểm thực hiện kiểm định mà khách hàng hủy đề nghị thực hiện dịch vụ thì khách hàng phải trả các chi phí theo quy định.

Tuy nhiên, thực tế Thông tư 40 chỉ có thể thi hành khi quy định về giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được ban hành, có hiệu lực.