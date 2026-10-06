Một đoạn clip ghi lại tình huống đặc biệt tại phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đang mừng sinh nhật, bất ngờ được đội kèn đám tang thổi 'Happy Birthday'

Trong clip, khi một nhóm người đang tổ chức sinh nhật, một đội kèn đi ngang qua bất ngờ dừng lại, dùng kèn và trống chơi giai điệu Happy Birthday để chúc mừng. Đáng chú ý, đội kèn vừa phục vụ một đám tang và đang trên đường trở về.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận nhiều bình luận. Không ít người thích thú, cho rằng đây đơn giản là một lời chúc vui vẻ. Có người hài hước nói rằng chuyện được cả đội kèn tây thổi nhạc mừng sinh nhật có kể lại cũng khó tin.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn về chuyện kiêng kỵ khi đội kèn vừa phục vụ đám tang lại ghé vào một buổi sinh nhật.

Đội kèn đám tang đi ngang một nhóm người đang tổ chức sinh nhật thì dừng lại chơi giai điệu Happy Birthday để chúc mừng

ẢNH: CẮT RA TỪ VIDEO

Trao đổi với Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Hồng Duyên, người đăng clip, cho biết sự việc diễn ra ngày 3.10 trong buổi sinh hoạt của CLB chạy bộ Hòa Sơn Runner tại phường Hòa Khánh.

Hôm đó, CLB tổ chức sinh nhật cho thành viên. Đúng lúc này, đội kèn vừa phục vụ đám tang xong và đang trên đường trở về thì đi ngang qua.

Theo chị Duyên, một vài người trong đội kèn có quen biết với thành viên CLB nên 2 bên dừng lại trò chuyện. Các thành viên đội kèn sau đó vui vẻ thổi một bài Happy Birthday để chúc mừng rồi tiếp tục ra về.

Chị Duyên cho biết những người có mặt lúc đó không suy nghĩ nhiều về việc đội kèn vừa phục vụ đám tang mà chủ yếu cảm thấy vui trước lời chúc bất ngờ.

Sau khi clip được đăng tải và lan truyền, chị khá bất ngờ trước những ý kiến trái chiều. Theo chị, đa số những người có mặt tại buổi sinh nhật đều xem đây là tình huống bình thường, vui vẻ, còn việc nhìn nhận câu chuyện thế nào tùy vào quan điểm của mỗi người.