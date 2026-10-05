Trước đây, để di chuyển từ hướng đường Cách Mạng Tháng Tám ngược về khu vực Hồ Con Rùa, người dân buộc phải đi vòng qua các tuyến đường lân cận như Điện Biên Phủ hay Nguyễn Thị Diệu do đường Võ Văn Tần chỉ cho lưu thông một chiều.

Theo ghi nhận, dù cơ quan chức năng đã treo bảng thông báo rõ ràng việc tổ chức cho xe máy đi hai chiều ngay từ ngày 4.10, nhưng nhiều người đi đường vẫn không chú ý quan sát ẢNH: TRẦN HUY

Xe máy được chạy hai chiều trên đường Võ Văn Tần: Người dân bất ngờ nói gì?

Việc chính thức mở hai chiều cho xe máy từ ngày 4.10.2026 đã mang lại sự thuận tiện rất lớn, giúp lực lượng tài xế công nghệ và người giao hàng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức chạy xe trên đường.

Sự thuận tiện là điều dễ dàng nhận thấy, tuy nhiên do quy định mới vừa được áp dụng nên trên tuyến đường vẫn còn khá nhiều sự bỡ ngỡ. Theo ghi nhận, dù cơ quan chức năng đã treo bảng thông báo rõ ràng việc tổ chức cho xe máy đi hai chiều ngay từ ngày 4.10, nhưng nhiều người đi đường vẫn không chú ý quan sát. Theo thói quen đi đường một chiều từ trước, các phương tiện này vẫn vô tư chạy lấn hẳn sang làn ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ va quẹt và gây lộn xộn cục bộ.

Việc chính thức mở hai chiều cho xe máy từ ngày 4.10.2026 đã mang lại sự thuận tiện rất lớn, giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển ẢNH: TRẦN HUY

Theo ghi nhận thực tế vào 13 giờ, tình hình giao thông tại nút giao Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám khá thông thoáng, luồng xe qua lại nhịp nhàng. Dọc tuyến đường, ô tô cũng chấp hành tốt việc không dừng, đỗ sai quy định, chừa lại không gian rộng rãi cho xe máy lưu thông.

Việc điều chỉnh giao thông trên đường Võ Văn Tần là một quy định bám sát thực tế, đáp ứng đúng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, để luồng giao thông mới thực sự đi vào giai đoạn ổn định, người đi đường cần chú ý quan sát kỹ các biển báo chỉ dẫn, thay đổi thói quen di chuyển và đi đúng phần đường của mình để đảm bảo an toàn chung.