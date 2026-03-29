Đằng sau 2 khoảnh khắc ngôi sao của Phước 'Neymar' ở giải TNSV quốc tế THACO cup 2026

Niềm tự hào của người bố

Trong ngày ra quân, Hồ Thanh Phước đã có màn trình diễn ấn tượng khi ghi cả 2 bàn thắng giúp Trường ĐH Nha Trang giành trọn 3 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng A TNSV quốc tế THACO cup 2026. Cả 2 pha lập công đều rất đẹp mắt, giúp Phước "Neymar" được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trên khán đài, ông Hồ Thanh Phong, bố của Phước dõi theo từng pha bóng với ánh mắt rực lên sự tự hào. Dù bận rộn với công việc ở cơ quan, ông vẫn sắp xếp thời gian để có mặt cổ vũ con trai trong một trận đấu đặc biệt. Ông Phong hồ hởi: "Tôi rất vui mừng, phấn khởi và hạnh phúc khi con trai ghi được 2 bàn thắng và được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Không chỉ là niềm vui của riêng gia đình, màn trình diễn của Hồ Thanh Phước còn phần nào phản ánh sự tiến bộ rõ rệt của đội Trường ĐH Nha Trang. Phước tỏa sáng bằng 2 pha xử lý gọn gàng, quyết đoán, giúp đội chủ nhà chiếm lợi thế. Và cả tập thể đội bóng bảo toàn lợi thế nhờ sự kiên cường, lì lợm và kỷ luật. Ông Phong chia sẻ: "Tôi đã theo dõi đội Trường ĐH Nha Trang trong khoảng thời gian dài. Tôi đánh giá đội bóng đã có sự thay đổi về đẳng cấp, từ chuyên môn, thể lực cho đến tinh thần thi đấu so với trước đây. Cả đội chơi tốt hơn so với giải TNSV Việt Nam vừa rồi".

Một điểm đáng chú ý khác là tình yêu bóng đá của Phước cũng phần nào được hun đúc từ chính bố mình, người từng thi đấu bóng đá phong trào cách đây hơn 20 năm. Sự tiếp nối ấy, theo cách tự nhiên nhất, đã trở thành nguồn động lực đặc biệt cho cầu thủ trẻ trong hành trình tại giải TNSV Việt Nam và giờ là TNSV quốc tế THACO cup 2026.

Hồ Thanh Phước (số 19) tỏa sáng rực rỡ ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Hồ Thanh Phong (giữa) xuống sân chia vui cùng con trai ẢNH: ĐỘC LẬP

TNSV quốc tế THACO cup 2026 quá chất lượng

Không chỉ riêng trận đấu của Trường ĐH Nha Trang, giải TNSV quốc tế THACO cup 2026 cũng để lại nhiều ấn tượng tích cực với ông Hồ Thanh Phong. Ông nói: "Đây lần đầu tiên Trường Đại học Nha Trang tổ chức giải TNSV quốc tế THACO cup. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sân bãi được cải thiện hơn nhiều, giúp các đội có màn trình diễn tốt nhất. Thứ 2, chất lượng các đội là rất cao. Các cháu thi đấu với tinh thần quả cảm và khát khao chiến thắng. Tôi cảm thấy 2 đội Trường ĐH Lào và Trường ĐH Nha Trang thi đấu rất nhiệt tình cho đến những phút cuối cùng vẫn còn hấp dẫn".

Ông chia sẻ thêm: "Và thứ 3 là khán giả ở sân vận động Trường ĐH Nha Trang rất thân thiện, cổ vũ nhiệt tình, văn hóa lịch sự, tạo nên một bầu không khí hết sức tuyệt vời. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên vì đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời, chuyên nghiệp như thế này".



