Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp Thaco

Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ra quân ấn tượng

Nghi Thạo
29/03/2026 08:51 GMT+7

Trong không khí cuồng nhiệt được tạo ra bởi hàng ngàn CĐV tại sân Trường ĐH Nha Trang, các cầu thủ chủ nhà đã cống hiến màn trình diễn thuyết phục ngày ra quân hôm qua 28.3.

Đối đầu với đương kim á quân ĐH Lào, thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú chọn cách nhập cuộc đầy máu lửa, chơi sòng phẳng ngay từ những phút đầu. Suốt nửa đầu hiệp 1, khán giả được chứng kiến thế trận "ăn miếng trả miếng" hấp dẫn được hai đội tạo ra. Tuy nhiên, trong trận cầu mà sai số giữa hai bên là rất ít, sự khác biệt chỉ có thể đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Và chiều qua, cái tên Hồ Thanh Phước đã vụt sáng trở thành ngôi sao rực rỡ nhất, khi đóng góp cú đúp bàn thắng để định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp 1.

Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ra quân ấn tượng- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Nha Trang có trận mở màn ấn tượng

ẢNH: DUY ANH

Phút 20, sân Trường ĐH Nha Trang như nổ tung trước siêu phẩm sút xa của Thanh Phước. Từ bên ngoài vòng cấm, ở một góc sút không thuận lợi, anh đã thực hiện cú "nã đại bác" đưa bóng vào góc cao khung thành. Nỗ lực bay người của thủ thành bên phía đội ĐH Lào chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp của bàn thắng đẳng cấp này. Pha lập công không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn là cú hích tâm lý cực lớn, giúp đội chủ nhà chơi thanh thoát và tự tin hơn hẳn trước lối chơi quyết liệt của đương kim á quân. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Thanh Phước một lần nữa khiến người hâm mộ phải nhắc tên mình. Ngay sau khi thực hiện quả ném biên, anh băng vào tranh chấp bóng rồi bất ngờ tung cú dứt điểm bằng chân trái vào góc gần ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội Trường ĐH Nha Trang.

Trước đó ở trận đấu sớm thuộc bảng A giữa đội ĐH Quốc gia Singapore và Trường ĐH Svay Rieng, sân Trường ĐH Nha Trang cũng chứng kiến khoảnh khắc đi vào lịch sử giải đấu. Chỉ sau vỏn vẹn 6 giây kể từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Rith Tola của đội bóng đến từ Campuchia đã lập công từ vòng tròn giữa sân. Trái bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Singapore, chính thức trở thành bàn thắng nhanh nhất lịch sử cả hai giải là TNSV VN và TNSV quốc tế.

Tiếp nối bàn mở tỷ số chớp nhoáng, các pha lập công ở phút 20, 33 và 63 đã cụ thể hóa sự áp đảo về mặt chuyên môn của đội Trường ĐH Svay Rieng, đưa đội bóng xứ sở chùa tháp dẫn trước với cách biệt 4 bàn. Những nỗ lực của đội ĐH Quốc gia Singapore chỉ giúp họ có được bàn gỡ trên chấm phạt đền ở phút 78, do công của thủ quân Joshur Heng Wir Phin. Nhưng sau đó, đội trưởng Sarun Sophea cũng lên tiếng với pha lập công ở phút bù giờ cuối trận, khép lại một ngày thi đấu hoàn mỹ cùng chiến thắng 5-1 cho Trường ĐH Svay Rieng.

Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ra quân ấn tượng- Ảnh 2.


Xuất hiện bàn thắng nhanh kỷ lục tại TNSV quốc tế: Chỉ sau 6 giây

Ngay trong trận khai màn giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, một kỷ lục mới đã được thiết lập trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang. Đội Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) chỉ cần 6 giây để chọc thủng lưới đối phương.

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá Trường ĐH Nha Trang khán giả TNSV quốc tế THACO cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận