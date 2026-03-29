Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ra quân ấn tượng

Đối đầu với đương kim á quân ĐH Lào, thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú chọn cách nhập cuộc đầy máu lửa, chơi sòng phẳng ngay từ những phút đầu. Suốt nửa đầu hiệp 1, khán giả được chứng kiến thế trận "ăn miếng trả miếng" hấp dẫn được hai đội tạo ra. Tuy nhiên, trong trận cầu mà sai số giữa hai bên là rất ít, sự khác biệt chỉ có thể đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Và chiều qua, cái tên Hồ Thanh Phước đã vụt sáng trở thành ngôi sao rực rỡ nhất, khi đóng góp cú đúp bàn thắng để định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp 1.

Đội Trường ĐH Nha Trang có trận mở màn ấn tượng ẢNH: DUY ANH

Phút 20, sân Trường ĐH Nha Trang như nổ tung trước siêu phẩm sút xa của Thanh Phước. Từ bên ngoài vòng cấm, ở một góc sút không thuận lợi, anh đã thực hiện cú "nã đại bác" đưa bóng vào góc cao khung thành. Nỗ lực bay người của thủ thành bên phía đội ĐH Lào chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp của bàn thắng đẳng cấp này. Pha lập công không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn là cú hích tâm lý cực lớn, giúp đội chủ nhà chơi thanh thoát và tự tin hơn hẳn trước lối chơi quyết liệt của đương kim á quân. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Thanh Phước một lần nữa khiến người hâm mộ phải nhắc tên mình. Ngay sau khi thực hiện quả ném biên, anh băng vào tranh chấp bóng rồi bất ngờ tung cú dứt điểm bằng chân trái vào góc gần ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội Trường ĐH Nha Trang.

Trước đó ở trận đấu sớm thuộc bảng A giữa đội ĐH Quốc gia Singapore và Trường ĐH Svay Rieng, sân Trường ĐH Nha Trang cũng chứng kiến khoảnh khắc đi vào lịch sử giải đấu. Chỉ sau vỏn vẹn 6 giây kể từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Rith Tola của đội bóng đến từ Campuchia đã lập công từ vòng tròn giữa sân. Trái bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Singapore, chính thức trở thành bàn thắng nhanh nhất lịch sử cả hai giải là TNSV VN và TNSV quốc tế.

Tiếp nối bàn mở tỷ số chớp nhoáng, các pha lập công ở phút 20, 33 và 63 đã cụ thể hóa sự áp đảo về mặt chuyên môn của đội Trường ĐH Svay Rieng, đưa đội bóng xứ sở chùa tháp dẫn trước với cách biệt 4 bàn. Những nỗ lực của đội ĐH Quốc gia Singapore chỉ giúp họ có được bàn gỡ trên chấm phạt đền ở phút 78, do công của thủ quân Joshur Heng Wir Phin. Nhưng sau đó, đội trưởng Sarun Sophea cũng lên tiếng với pha lập công ở phút bù giờ cuối trận, khép lại một ngày thi đấu hoàn mỹ cùng chiến thắng 5-1 cho Trường ĐH Svay Rieng.



