Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

Đội Trường ĐH Svay Rieng - Campuchia: Mục tiêu hàng đầu là tinh thần fair-play

Nghi Thạo
26/03/2026 16:25 GMT+7

Từng vô địch bóng đá sinh viên Campuchia, đội ĐH Svay Rieng xem việc tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO là cơ hội quan trọng để nâng cao thương hiệu trên phạm vi quốc tế, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị.

Từng đăng quang giải vô địch quốc gia dành cho sinh viên Campuchia

Trường ĐH Svay Rieng (SRU) là một cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu được thành lập năm 2005, tọa lạc tại khu vực Đông Nam của Campuchia, có vị trí chiến lược dọc theo hành lang kinh tế giữa Phnom Penh và TP.HCM. Đội SRU do HLV trưởng Som Chanravuth dẫn dắt từng đăng quang giải vô địch quốc gia (University Championship) vào năm 2022.

Trường SRU xác định tham gia TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO sẽ củng cố danh tiếng và uy tín của trường. Khi các đội sinh viên đạt được thành công, điều đó sẽ nhận được sự công nhận từ các tổ chức giáo dục quốc tế và chứng minh khả năng của trường trong việc bồi dưỡng nhân tài toàn cầu. Cuối cùng, những trải nghiệm ở TNSV quốc tế sẽ chuẩn bị cho tương lai sinh viên bằng cách rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian và trách nhiệm cá nhân - những kỹ năng không thể thiếu trong xã hội hiện đại.

Đội Trường ĐH Svay Rieng - Campuchia: Mục tiêu hàng đầu là tinh thần fair-play- Ảnh 1.

Tập thể đội SRU được đánh giá là ẩn số đáng gờm tại giải đấu

ẢNH: DUY ANH

Đội bóng Trường SRU đến với TNSV quốc tế không đơn thuần là về thành tích thắng thua; mà còn là nền tảng quý giá cho việc học tập, phát triển bản thân và sự phát triển của trường, đúng như slogan của đội bóng là "huấn luyện tốt xuất phát từ trái tim" (good coaching comes from the heart) và "thể thao vì sự phát triển của thế hệ trẻ Gen Z" (sports for the development of Gen Z youth)".

Cơ hội thắt chặt tình hữu nghị giữa Campuchia - Việt Nam

Đại diện đội bóng, trợ lý HLV Dara của SRU chia sẻ tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu chiều 26.3: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi trở thành một phần của TNSV quốc tế lần II -2026 cúp THACO. Trước hết, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì đã tổ chức sự kiện tuyệt vời này, và tới Trường ĐH Nha Trang - đơn vị đăng cai giải đấu. Sự tận tâm của quý vị dành cho thể thao học đường đã tạo ra một nền tảng vô giá để các VĐV trẻ phô diễn tài năng và theo đuổi đam mê của mình.

Đối với SRU, việc tham gia giải đấu này mang nhiều ý nghĩa hơn cả bóng đá. Đây là sự tôn vinh tuổi trẻ và sức mạnh gắn kết của thể thao. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để thắt chặt sợi dây hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước Campuchia và Việt Nam. Chúng tôi tin rằng những bài học trên sân cỏ, từ tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và sự tôn trọng lẫn nhau chính là những giá trị sẽ dẫn dắt những chàng trai trẻ này trong tương lai của họ".

Đội Trường ĐH Svay Rieng - Campuchia: Mục tiêu hàng đầu là tinh thần fair-play- Ảnh 2.

Trợ lý HLV Dara cho biết đội SRU đã tập luyện nghiêm túc cho giải đấu. Các cầu thủ sinh viên Campuchia dồn hết tâm huyết vào mỗi buổi tập

ẢNH: DUY ANH

Ông Dara cho biết, đội SRU của chúng tôi đã tập luyện nghiêm túc cho giải đấu. Các cầu thủ sinh viên Campuchia đã dồn hết tâm huyết vào mỗi buổi tập, được thúc đẩy bởi khao khát đại diện cho nhà trường và đất nước mình với niềm tự hào lớn nhất. Tuy nhiên, bên cạnh việc theo đuổi chiến thắng, trợ lý HLV Dara khẳng định mục tiêu hàng đầu của SRU là tinh thần fair-play. "Chúng tôi ở đây để thi đấu quyết tâm, nhưng luôn với sự tôn trọng cao nhất dành cho đối thủ, các trọng tài và chính môn thể thao đẹp đẽ này. Gửi tới tất cả các đội bóng khác, chúng tôi chúc các bạn gặp nhiều may mắn nhất. Hãy cùng nhau biến giải đấu này thành một màn trình diễn đáng nhớ về kỹ năng, tinh thần thể thao và tình hữu nghị", trợ lý HLV đội SRU nhấn mạnh.

Đội Trường ĐH Svay Rieng - Campuchia: Mục tiêu hàng đầu là tinh thần fair-play- Ảnh 3.


