Xuất hiện bàn thắng nhanh kỷ lục tại TNSV quốc tế: Chỉ sau 6 giây

Nghi Thạo
28/03/2026 14:45 GMT+7

Ngay trong trận khai màn giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, một kỷ lục mới đã được thiết lập trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang. Đội Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) chỉ cần 6 giây để chọc thủng lưới đối phương.

Bàn thắng đi vào lịch sử

Cuộc so tài giữa Trường ĐH Quốc gia SingaporeTrường ĐH Svay Rieng diễn ra vào chiều 28.3 là trận đấu đầu tiên của giải TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. Trận đấu được kỳ vọng sẽ là màn so tài kịch tính. Thế nhưng, sự kịch tính ấy đã bùng nổ sớm hơn bất kỳ dự đoán nào của người hâm mộ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, khi khán giả trên khán đài còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, đội Trường ĐH Svay Rieng đã thực hiện một phương án tấn công đầy táo bạo. Từ chấm giữa sân, tiền đạo Sary Taimou chuyền về phía sau, và Rith Tola chỉ khống chế bóng 1 nhịp rồi ngay lập tức tung cú dứt điểm tầm xa đầy quyết đoán.

Rith Tola (trái) của đội Trường ĐH Svay Rieng ghi bàn thắng nhanh kỷ lục ở giây thứ 6

Trái bóng bay trên cao và cắm xuống, găm thẳng vào khung thành đối phương trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đội Trường ĐH Quốc gia Singapore. Đồng hồ đếm giờ trên sân lúc đó chỉ vừa nhảy sang giây thứ 6.

Bàn thắng của Rith Tola chính thức trở thành bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử của cả hai giải đấu: TNSV Việt Nam và TNSV quốc tế.

Các cầu thủ sinh viên đến từ Campuchia có lối chơi gắn kết

Trước đó, kỷ lục bàn thắng nhanh nhất thuộc về cầu thủ Nguyễn Lê Minh của đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Bàn thắng đó được ghi ở giây thứ 8 trong trận đấu tại vòng loại khu vực TP.HCM cũng trong mùa giải 2026. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, kỷ lục cũ đã bị Rith Tola của đội Trường ĐH Svay Rieng phá vỡ.

Bàn thắng chóng vánh này còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của đội Trường ĐH Svay Rieng tại giải đấu năm nay. Việc nghiên cứu kỹ sơ đồ và sự mất tập trung của đối thủ ngay những giây đầu tiên cho thấy sự chuẩn bị cực kỳ chuyên nghiệp và tâm lý tự tin của các cầu thủ sinh viên đến từ Campuchia.

ĐH Svay Rieng (SRU) 0-0 ĐH Quốc gia Singapore (NUS): Hé lộ tham vọng khách mời

