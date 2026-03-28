HLV trưởng đội ĐH Quốc gia Singapore: NUS đến với giải TNSV để vô địch!

HLV Sivaraj s/o Geevananthan rất vui khi lần đầu được tham gia giải TNSV quốc tế 2026 ảnh: Võ Hiếu

ĐH Quốc gia Singapore (NUS): Nhà vô địch tuyệt đối

Đây là lần đầu tiên ĐH Quốc gia Singapore (NUS) tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế, nhưng mặc nhiên được sắp vào nhóm những cái tên được quan tâm nhất khi đang là nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá sinh viên Singapore.

Do vướng lịch học và thi, nên đội hình NUS phải chia làm 2 nhóm di chuyển đến phố biển Nha Trang, khiến thời gian và kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Sivaraj s/o Geevananthan hơi vất vả thêm một chút.

HLV Sivaraj s/o Geevananthan cho biết: "Thú thực là tôi chưa rõ trình độ cụ thể của các đối thủ vì chưa từng xem họ thi đấu trước đây. Tuy nhiên, cả đội đều rất hào hứng khi được cọ xát với các trường đại học từ những quốc gia khác.

Các cầu thủ NUS tập làm quen trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang ảnh: Võ Hiếu

Việc nằm chung bảng với đại diện Campuchia và Việt Nam khiến chúng tôi rất phấn khích. Còn về việc ai mạnh nhất hay ai là ứng cử viên vô địch thì tôi không quá bận tâm. Chúng tôi đến đây để cống hiến 100% khả năng, tận hưởng trải nghiệm này và nỗ lực hết mình".

Rồi ông nói thêm: "Đội ĐH Quốc gia Singapore đã chuẩn bị cho giải đấu này tương tự như 2 giải đấu gần nhất mà đội từng tham gia. Như tôi đã chia sẻ trong buổi họp báo, chúng tôi vừa giành chức vô địch ở cả hai giải đó, vì vậy mục tiêu và tinh thần của đội không có gì thay đổi.

Lối chơi, triết lý bóng đá và hệ thống chiến thuật của chúng tôi vẫn được giữ nguyên. Chúng tôi sẽ kiên định với bản sắc đó. Chúng tôi không chuẩn bị điều gì quá đặc biệt hay "giấu bài" riêng cho giải TNSV quốc tế 2026.

Đội bóng của chúng tôi luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất trong khả năng, dù các cầu thủ vẫn phải ưu tiên việc học tập ở trường. Cả đội đã tận dụng mọi khoảng thời gian trống để tập luyện cùng nhau".