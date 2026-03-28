Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO (TNSV quốc tế 2026 THACO cup)

Live ĐH Quốc gia Singapore (NUS) 0-0 ĐH Svay Rieng (SRU): Hé lộ tham vọng khách mời

Tiểu Bảo - Lĩnh Nam
28/03/2026 12:29 GMT+7

Đều là những đội bóng mạnh hàng đầu ở giải sinh trên quốc gia của mình, cuộc chạm trán giữa ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và ĐH Svay Rieng (SRU) mở màn giải TNSV quốc tế 2026 hứa hẹn sẽ rất đáng xem.

Tin mới nhất Tin cũ nhất
- Ảnh 1.

Các cầu thủ SRU rất hào hứng đến với giải TNSV quốc tế 2026

ảnh: Duy Anh

Ẩn số của giải TNSV quốc tế 2026

Vào lúc 13 giờ 30 chiều 28.3, trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang sẽ diễn ra trận đấu giữa 2 đội khách mời của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), giữa Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và ĐH Svay Rieng (SRU).

Đây hứa hẹn sẽ là cuộc tranh tài đáng chú ý và hấp dẫn khi cả 2 đội bóng NUS và SRU đều là những đội bóng hàng đầu của bóng đá sinh viên tại 2 quốc gia.

Trong đó, NUS đến với giải đấu TNSV quốc tế 2026 như một nhân tố bí ẩn thực sự, với tư cách nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá sinh viên Singapore, trên 2 mặt trận Institute-Varsity-Polytechnic Games và Singapore University Games.

- Ảnh 2.

Buổi tập của đội NUS trên sân Trường ĐH Nha Trang

Ảnh: Trung Hiếu

Trong khi đó ĐH Svay Rieng (SRU) là một trong những đội bóng mạnh nhất của bóng đá sinh viên Campuchia, từng đăng quang giải bóng đá sinh viên toàn quốc nước này vào năm 2022.

Điểm mạnh dễ thấy của đội bóng SRU là sự tự tin, khi các cầu thủ có thể hình, sức vóc và lối chơi mạnh mẽ. Đặc biệt, đội bóng đến từ tỉnh giáp ranh biên giới Việt Nam không giấu diếm tham vọng chinh phục mục tiêu cao nhất.

Đều là những ẩn số trong lần đầu tham dự và mang trên mình những thành tích đáng gờm, nói không quá 2 đội SRU và NUS hứa hẹn sẽ tạo ra màn "long tranh, hổ đấu" hấp dẫn ngay trận đấu đầu tiên của giải bóng đá TNSV quốc tế 2026.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

 

Sẵn sàng cho màn trình diễn bóng đá đỉnh cao quốc tế

Hôm qua 26.3 tại Champa Island Resort & Spa (Nha Trang, Khánh Hòa) diễn ra lễ công bố, bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, sẵn sàng cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn bóng đá đỉnh cao.

Khám phá thêm chủ đề

TNSV SRU NUS ĐH Quốc gia Singapore ĐH Svay Rieng Trường ĐH Nha Trang TNSV quốc tế campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận