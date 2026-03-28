Các cầu thủ SRU rất hào hứng đến với giải TNSV quốc tế 2026 ảnh: Duy Anh

Ẩn số của giải TNSV quốc tế 2026

Vào lúc 13 giờ 30 chiều 28.3, trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang sẽ diễn ra trận đấu giữa 2 đội khách mời của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), giữa Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và ĐH Svay Rieng (SRU).

Đây hứa hẹn sẽ là cuộc tranh tài đáng chú ý và hấp dẫn khi cả 2 đội bóng NUS và SRU đều là những đội bóng hàng đầu của bóng đá sinh viên tại 2 quốc gia.

Trong đó, NUS đến với giải đấu TNSV quốc tế 2026 như một nhân tố bí ẩn thực sự, với tư cách nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá sinh viên Singapore, trên 2 mặt trận Institute-Varsity-Polytechnic Games và Singapore University Games.

Buổi tập của đội NUS trên sân Trường ĐH Nha Trang Ảnh: Trung Hiếu

Trong khi đó ĐH Svay Rieng (SRU) là một trong những đội bóng mạnh nhất của bóng đá sinh viên Campuchia, từng đăng quang giải bóng đá sinh viên toàn quốc nước này vào năm 2022.

Điểm mạnh dễ thấy của đội bóng SRU là sự tự tin, khi các cầu thủ có thể hình, sức vóc và lối chơi mạnh mẽ. Đặc biệt, đội bóng đến từ tỉnh giáp ranh biên giới Việt Nam không giấu diếm tham vọng chinh phục mục tiêu cao nhất.

Đều là những ẩn số trong lần đầu tham dự và mang trên mình những thành tích đáng gờm, nói không quá 2 đội SRU và NUS hứa hẹn sẽ tạo ra màn "long tranh, hổ đấu" hấp dẫn ngay trận đấu đầu tiên của giải bóng đá TNSV quốc tế 2026.