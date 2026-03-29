Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp Thaco

Những CĐV đặc biệt của Trường ĐH Svay Rieng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
29/03/2026 05:45 GMT+7

Đội bóng Trường ĐH Svay Rieng mở màn chiến dịch tại giải TNSV quốc tế 2026 bằng chiến thắng ngọt ngào 5-1 trước ĐH Quốc gia Singapore.

Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Som Chanravuth có sự đóng góp không nhỏ của một nhóm CĐV đặc biệt là những chàng trai Campuchia đang học tập tại tỉnh Khánh Hòa.

Những sĩ quan Campuchia đang theo học tại VN nhiệt tình cổ vũ cho đội Trường ĐH Svay Rieng

ẢNH: QUỐC VIỆT

Đó là nhóm CĐV rất đặc biệt gồm gần 30 thanh niên, có người đến từ tỉnh Svay Rieng và một số đến từ các địa phương khác ở Campuchia. Có mặt trên khán đài A sau lưng khu kỹ thuật của đội Trường ĐH Svay Rieng, họ cổ vũ nhiệt tình và liên tục có những lời động viên thầy trò HLV Som Chanravuth. Càng đặc biệt hơn khi đây là những sĩ quan của nước bạn đang theo học ở Trường ĐH Thông tin liên lạc đặt tại P.Bắc Nha Trang và Trường Sĩ quan Không quân đóng trên địa bàn. Bin Sinath, chàng trai sinh năm 2001 nói tiếng Việt rất sõi, chia sẻ anh và các bạn rất bất ngờ và vui khi biết có một đại diện Campuchia tranh tài tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. Anh bày tỏ: "Nhờ đọc trên báo chí, chúng tôi biết được rằng Trường ĐH Svay Rieng có tham gia TNSV quốc tế 2026 nên tất cả mọi người đều rất vui. Nhân hôm nay vào ngày cuối tuần, nên tất cả anh em đã rủ nhau đến sân bóng Trường ĐH Nha Trang để cổ vũ cho đội Trường ĐH Svay Rieng. Dù kỳ vọng đội bóng sẽ giành chiến thắng nhưng có lẽ không ai nghĩ tỷ số lại đậm đà như vậy, đặc biệt bàn thắng đầu tiên được ghi từ giữa sân quá đẹp. Hy vọng rằng kết quả này sẽ giúp đội Trường ĐH Svay Rieng có thể vượt qua vòng bảng và đi sâu tại giải năm nay, để chúng tôi có thể tiếp tục cổ vũ cho những bạn sinh viên đồng hương Campuchia".

Trong khi đó, anh San Mi (sinh năm 1993) tỏ ra rất ấn tượng về chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của giải đấu. Anh chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ khi đến và chứng kiến bầu không khí bóng đá sôi động ở Trường ĐH Nha Trang. Tôi cảm nhận rõ giải đấu này được chuẩn bị thật tuyệt vời, rất chuyên nghiệp và bài bản giúp sinh viên các nước trong khu vực có cơ hội giao lưu, cọ xát và tiến bộ cùng nhau. Tôi thực sự mong đội Trường ĐH Svay Rieng sẽ thi đấu tốt và để lại dấu ấn đẹp mắt ở giải năm nay". 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận