Những CĐV đặc biệt của Trường ĐH Svay Rieng

Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Som Chanravuth có sự đóng góp không nhỏ của một nhóm CĐV đặc biệt là những chàng trai Campuchia đang học tập tại tỉnh Khánh Hòa.

Những sĩ quan Campuchia đang theo học tại VN nhiệt tình cổ vũ cho đội Trường ĐH Svay Rieng ẢNH: QUỐC VIỆT

Đó là nhóm CĐV rất đặc biệt gồm gần 30 thanh niên, có người đến từ tỉnh Svay Rieng và một số đến từ các địa phương khác ở Campuchia. Có mặt trên khán đài A sau lưng khu kỹ thuật của đội Trường ĐH Svay Rieng, họ cổ vũ nhiệt tình và liên tục có những lời động viên thầy trò HLV Som Chanravuth. Càng đặc biệt hơn khi đây là những sĩ quan của nước bạn đang theo học ở Trường ĐH Thông tin liên lạc đặt tại P.Bắc Nha Trang và Trường Sĩ quan Không quân đóng trên địa bàn. Bin Sinath, chàng trai sinh năm 2001 nói tiếng Việt rất sõi, chia sẻ anh và các bạn rất bất ngờ và vui khi biết có một đại diện Campuchia tranh tài tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. Anh bày tỏ: "Nhờ đọc trên báo chí, chúng tôi biết được rằng Trường ĐH Svay Rieng có tham gia TNSV quốc tế 2026 nên tất cả mọi người đều rất vui. Nhân hôm nay vào ngày cuối tuần, nên tất cả anh em đã rủ nhau đến sân bóng Trường ĐH Nha Trang để cổ vũ cho đội Trường ĐH Svay Rieng. Dù kỳ vọng đội bóng sẽ giành chiến thắng nhưng có lẽ không ai nghĩ tỷ số lại đậm đà như vậy, đặc biệt bàn thắng đầu tiên được ghi từ giữa sân quá đẹp. Hy vọng rằng kết quả này sẽ giúp đội Trường ĐH Svay Rieng có thể vượt qua vòng bảng và đi sâu tại giải năm nay, để chúng tôi có thể tiếp tục cổ vũ cho những bạn sinh viên đồng hương Campuchia".

Trong khi đó, anh San Mi (sinh năm 1993) tỏ ra rất ấn tượng về chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của giải đấu. Anh chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ khi đến và chứng kiến bầu không khí bóng đá sôi động ở Trường ĐH Nha Trang. Tôi cảm nhận rõ giải đấu này được chuẩn bị thật tuyệt vời, rất chuyên nghiệp và bài bản giúp sinh viên các nước trong khu vực có cơ hội giao lưu, cọ xát và tiến bộ cùng nhau. Tôi thực sự mong đội Trường ĐH Svay Rieng sẽ thi đấu tốt và để lại dấu ấn đẹp mắt ở giải năm nay".