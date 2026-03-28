Ngày khai mạc tưng bừng của giải TNSV quốc tế THACO cup 2026

Mưa bàn thắng

Lúc 13 giờ 30, Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) đối đầu Trường ĐH Quốc gia Singapore (Singapore) trong trận cầu đầu tiên của giải TNSV quốc tế THACO cup 2026. Người hâm mộ có mặt tại sân Trường ĐH Nha Trang dường như quên đi sự oi bức do thời tiết mang lại nhờ cơn mưa bàn thắng mà 2 đội tạo ra.

Ngay từ giây thứ 6, Trường ĐH Svay Rieng đã có bàn mở tỷ số. Nhận thấy thủ môn đối phương mắc lỗi vị trí, Rith Tola tung cú lốp bóng đẳng cấp từ giữa sân, khiến toàn đội Trường ĐH Quốc gia Singapore ngỡ ngàng. Bàn thắng sớm giúp tinh thần đại diện Campuchia trở nên thoải mái.

Đội Trường ĐH Svay Rieng khẳng định sức mạnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Những hình ảnh đẹp, nhân văn thể hiện tinh thần thể thao thượng võ vốn là "đặc sản" của giải TNSV THACO cup ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong phần còn lại của trận đấu, Trường ĐH Svay Rieng ghi thêm 4 bàn thắng nữa, do công của các cầu thủ Sary Taimou (cú đúp), Chea Navin và Sarun Sophea. Những nỗ lực của Trường ĐH Quốc gia Singapore giúp họ có được bàn danh dự sau cú đá phạt đền thành công của Joshur Heng Wie Phin.

Lễ khai mạc rực rỡ

Ngay sau trận mở màn, lễ khạc mạc giải TNSV quốc tế THACO cup 2026 được diễn ra trang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, sôi động. Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: "Các trận đấu của giải sẽ diễn ra kịch tính, hấp dẫn nhưng vẫn giữ tinh thần fair play, hữu nghị. Chúng tôi tin rằng, những bạn trẻ từ các quốc gia Đông Nam Á sẽ có những kỷ niệm đẹp trong chuyến du đấu tại một địa danh du lịch nổi tiếng Việt Nam. Trong một thế giới tiềm ẩn nhiều bất trắc, ngay tại đây và từ lúc này, cùng nhau chúng ta thắp lên những ngọn lửa sưởi ấm tình người, cũng chính là ánh sáng hy vọng về một tương lai tươi đẹp hơn của nhân loại".

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn kỳ vọng giải đấu sẽ lan tỏa được những giá trị tích cực ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải TNSV quốc tế THACO cup 2026 có 6 đội tham dự gồm: chủ nhà Trường ĐH Nha Trang, nhà đương kim vô địch giải quốc nội Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Quốc gia Singapore, Trường ĐH Lào, Trường ĐH Quốc gia Malaysia và Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù trời nắng gắt, các khán giả vẫn có mặt tại sân để tận hưởng bầu không khí sôi động trong ngày mở màn của giải ẢNH: DUY ANH

Những tiết mục văn nghệ đẹp mắt, ý nghĩa ẢNH: ĐỘC LẬP

Quang cảnh buổi lễ khai mạc nhìn từ trên cao. Các đội quốc tế đều rất ấn tượng với vẻ đẹp của Nha Trang ẢNH: ĐỘC LẬP

Trường ĐH Nha Trang mở hội

Sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang có trận ra quân gặp Trường ĐH Lào. Dù phải gặp đối thủ được đánh giá rất cao với nhiều tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ U.23 quốc gia, các chàng trai phố biển vẫn có thể làm nức lòng người hâm mộ.

Hai bàn thắng của Hồ Thanh Phước giúp Trường ĐH Nha Trang có 3 điểm đầu tay, tiến gần hơn một bước đến cánh cửa vào bán kết. Điều này khiến CĐV có mặt tại Trường ĐH Nha Trang cảm thấy hưng phấn và tạo nên bầu không khí sôi động.

Hồ Thanh Phước (19), nhân tố được kỳ vọng nhất bên phía Trường ĐH Nha Trang rực sáng ẢNH: ĐỘC LẬP

Các ngôi sao Trường ĐH Lào bế tắc trước lối chơi kỷ luật của Trường ĐH Nha Trang ẢNH: DUY ANH

Do mỗi bảng đấu chỉ có 3 đội, việc giành 3 điểm giúp Trường ĐH Nha Trang nhiều khả năng vào bán kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang hào hứng khi chứng kiến những người bạn của mình thăng hoa ẢNH: ĐỘC LẬP