Nghệ thuật xiếc không chỉ có ánh đèn rực rỡ hay những tràng pháo tay. Đằng sau những động tác bay lượn trên không trung hay kỹ thuật thăng bằng ngoạn mục là những ngày tháng khổ luyện đẫm mồ hôi và cả một tuổi thơ xa nhà để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Đằng sau ánh hào quang Mơ Show: Hàng ngàn giờ khổ luyện cho 1 phút thăng hoa

Từ cơ duyên ngẫu hứng đến với nghề khi mới 10-12 tuổi, các nghệ sĩ như Phùng Minh Cương, Molly Trần, Nhã Hiếu hay Lê Hưng đã phải vượt qua hàng ngàn giờ ép dẻo, rèn lực để chiến thắng giới hạn của cơ thể. Mỗi nhịp thở dốc, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập đều là minh chứng cho tinh thần thép không bao giờ chùn bước của họ.

Sân khấu đầy mãn nhãn của Mơ Show ẢNH: TRÚC TRẦN - VÂN VÂN

Đặc biệt, sự ra đời của "Mơ Show" tại Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM đã đánh dấu một bước ngoặt lớn của nghệ thuật xiếc đương đại. Không đơn thuần là phô diễn kỹ thuật cá nhân, xiếc giờ đây hòa quyện cùng kịch bản, âm thanh, ánh sáng và múa rối để kể những câu chuyện mang đậm bản sắc Việt. Các diễn viên không chỉ làm xiếc mà còn hóa thân vào nhân vật, truyền tải thông điệp văn hóa sâu sắc.