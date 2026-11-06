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    Xe bánh mì 0 đồng giữa TP.HCM: ‘Cuộc sống của tụi tui rất là đỡ’

    Xe bánh mì 0 đồng giữa TP.HCM: ‘Cuộc sống của tụi tui rất là đỡ’

    Quế Trân - Ngọc Su
    Giữa trung tâm TP.HCM, những xe bánh mì 0 đồng của anh Nguyễn Minh Luân trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người lao động.

    Có những bữa ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại là khoản chi phí mà nhiều người lao động phải cân nhắc mỗi ngày. Từ mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng ấy, một chiếc xe bánh mì 0 đồng (tại số 214 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người mưu sinh.

    Xe bánh mì 0 đồng giữa TP.HCM: ‘Cuộc sống của tụi tui rất là đỡ’

    Đứng sau mô hình này là anh Nguyễn Minh Luân, người từng ấp ủ mở một quán ăn thiện nguyện nhưng chưa có kinh nghiệm vận hành cũng như điều kiện về mặt bằng và nhân lực. Anh quyết định bắt đầu bằng mô hình xe bánh mì lưu động, nơi mà bánh mì, chà bông và nước uống luôn được chuẩn bị sẵn để người già, người lao động khó khăn, tài xế và học sinh có thể tự lấy miễn phí.

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