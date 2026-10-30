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    Xe cắm trại Đà Lạt ‘hóa’ tiệm bánh mì ở TP.HCM: Chỉ bán 4 tiếng mỗi ngày

    Xe cắm trại Đà Lạt ‘hóa’ tiệm bánh mì ở TP.HCM: Chỉ bán 4 tiếng mỗi ngày

    Quế Trân - Ngọc Su

    Một chiếc xe cắm trại từng gắn bó với những ngày tháng ở Đà Lạt, nay trở thành tiệm bánh mì lưu động độc đáo tại Phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM.

    Từng là căn nhà di động của đôi vợ chồng trẻ trong những ngày kinh doanh khu cắm trại tại Đà Lạt, chiếc xe cắm trại này nay trở thành một tiệm bánh mì lưu động giữa lòng TP.HCM. Nằm tại khu vực phường Tân Hưng (quận 7 cũ), xe bánh mì chỉ hoạt động khoảng 4 tiếng mỗi buổi sáng, thu hút sự chú ý bởi thiết kế khác lạ. Thế nhưng đằng sau chiếc xe ấy còn là câu chuyện về những kỷ niệm mà đôi vợ chồng không nỡ rời xa.

    Xe cắm trại Đà Lạt ‘hóa’ tiệm bánh mì ở TP.HCM: Chỉ bán 4 tiếng mỗi ngày

    Sau khi có con nhỏ, hai vợ chồng trở về TP.HCM còn chiếc xe cắm trại phải nằm không suốt 2 đến 3 năm. Không muốn bán đi kỷ vật gắn bó với gia đình, anh chị quyết định tận dụng chiếc xe để kinh doanh bánh mì và cà phê. Từ khi lên ý tưởng đến lúc bắt đầu bán hàng chỉ mất chưa đầy một tuần.

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