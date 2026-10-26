Tọa lạc tại con hẻm 95 Lê Thị Riêng, African Delight Food không nằm trong một không gian nhà hàng rộng lớn, cũng không được bài trí cầu kỳ. Nhưng quán vẫn trở thành địa chỉ được nhiều thực khách nước ngoài tìm đến.

Từng 'lẻn vào bếp' học nấu món Nigeria, chị chủ Việt mở quán món Phi Châu ở TP.HCM

Với những thực khách đến từ châu Phi, tìm một địa chỉ có món ăn quen thuộc là nhu cầu khi đặt chân đến Việt Nam. Có người chủ động tìm trên mạng, có người hỏi thăm những người xung quanh để biết nơi nào có thể tìm thấy hương vị quê nhà.

Điểm đáng chú ý nhất của quán là thực đơn mang đậm dấu ấn ẩm thực Nigeria, một quốc gia ở khu vực Tây Phi.

Để mang hương vị của một nền ẩm thực xa lạ vào căn bếp của mình, chủ quán là chị Huỳnh Ngọc Trúc Lâm đã trực tiếp trải nghiệm và học hỏi từ chính nơi món ăn ra đời.

Chị Trúc Lâm từng ở Nigeria 2 tháng, cách đây khoảng 10 năm, và học nấu ngay trong thời gian đó. Nhưng với hương vị chị làm ra, một vị khách lại đoán khác.

Một món ăn đủ giống quê nhà không chỉ khiến khách ngạc nhiên mà còn khiến họ quay lại, và dẫn theo cả người quen.

Các món tại quán có giá từ 80.000 đến 120.000 đồng mỗi phần. Mức giá mà nhiều thực khách bất ngờ vì quá rẻ.

Không gian quán nhỏ, và người nấu cũng là người trò chuyện cùng khách. Sự gần gũi ấy khiến bữa ăn ở đây mang cảm giác của một căn bếp gia đình.