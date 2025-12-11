Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Câu chuyện đầy xúc cảm về những tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33

Nghi Thạo - Đồng Nguyên Khang
11/12/2025 01:02 GMT+7

Nguyễn Thị Hương (canoeing), Trần Hưng Nguyên (bơi lội) có khó khăn riêng nhưng đều vượt qua tất cả để mang về những tấm HCV đầu tiên quý giá, đầy ý nghĩa cho đoàn thể thao VN tại SEA Games 33.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG VƯỢT KHÓ

Chiều 10.12, Nguyễn Thị Hương cùng người đồng đội Diệp Thị Hương đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung canoeing đôi nữ 500 m (C2 500 m). Tấm huy chương này càng trở nên giá trị hơn khi biết rằng các cô gái trẻ VN đã phải chiến đấu không chỉ với các đối thủ mạnh trong khu vực mà còn với cả "gió mùa Ratchaburi". Những cơn gió thổi mạnh suốt ngày khiến việc điều khiển thuyền trở nên khó khăn gấp bội. Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, bản lĩnh của "song Hương" lại càng tỏa sáng rực rỡ. Họ đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN tại đại hội thể thao khu vực.

Câu chuyện đầy xúc cảm về những tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33- Ảnh 1.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thị Hương trên bục vinh quang, ít ai biết rằng cô vừa trải qua một nốt trầm buồn trong sự nghiệp. Đúng ngày cuối cùng của năm 2024, tài năng sinh năm 2001 này buộc phải nói lời chia tay với đơn vị từng nuôi dưỡng giấc mơ của cô. Đó là thời điểm mà một VĐV từng giành vé Olympic như cô bỗng chốc trở nên chênh vênh. Nhưng "lửa thử vàng, gian nan thử sức", chính trong giai đoạn khó khăn ấy, ý chí của cô càng được tôi luyện. Sau những ngày tháng trăn trở, niềm vui đã trở lại khi cô tìm được bến đỗ mới tại Hải Phòng. Việc ổn định đơn vị chủ quản như một liều thuốc tinh thần, giúp cô toàn tâm toàn ý cống hiến. Điều này nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh trên đường đua.

Tấm HCV SEA Games 33 là lời khẳng định cho tài năng và ý chí của Nguyễn Thị Hương. Dù vậy, hành trình chinh phục đại hội của cô vẫn chưa khép lại. Cô vẫn còn nội dung C2 nữ 200 m - một thử thách được dự báo sẽ chông gai hơn rất nhiều trước sức mạnh thể lực đáng gờm của các đối thủ Thái Lan và Indonesia. Nhưng với đà hưng phấn từ "quả ngọt đầu mùa" và bản lĩnh của mình, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin rằng cô sẽ tiếp tục gặt hái thành tích cho thể thao VN.

BẢN LĨNH TRẦN HƯNG NGUYÊN

Tối cùng ngày, Trần Hưng Nguyên khiến các CĐV VN có mặt tại bể bơi Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok) vỡ òa. Anh là niềm hy vọng lớn nhất, được dự đoán là người mang về HCV đầu tiên cho bơi lội VN tại SEA Games 33. Vì thế, anh bước ra bể bơi với vô vàn áp lực. Nhưng cuối cùng, với bản lĩnh vượt trội, anh mang đến màn trình diễn hoàn toàn áp đảo. Ở cự ly 200 m bơi hỗn hợp sở trường, kình ngư quê Quảng Bình dẫn trước trong cả 4 kiểu bơi (bơi ếch, bơi bướm, bơi ngửa, bơi tự do). Anh về đích với thành tích 2 phút 02 giây 11, tạo khoảng cách khá xa với các đối thủ là Christopher San (Philippines - HCB - 2 phút 03 giây 88) và Nguyễn Quang Thuấn (VN - HCĐ - 2 phút 04 giây 19). Dù đây chưa phải là kỷ lục cá nhân của anh, nhưng cũng cho thấy chàng trai sinh năm 2003 đã nỗ lực như thế nào. Ở giải đấu gần nhất (giải vô địch châu Á), thành tích của Hưng Nguyên là 2 phút 02 giây 71 (HCĐ). Đến vòng loại diễn ra vào buổi sáng, anh chỉ về thứ ba với thành tích 2 phút 07 giây 82.

Có lúc Hưng Nguyên không ở phong độ tốt nhất, đối mặt với rất nhiều áp lực, tuy nhiên anh vẫn thống trị ở nội dung 200 m bơi hỗn hợp nam khi đã giành 4 HCV SEA Games liên tiếp (30, 31, 32, 33). Đây là thành tích mà không nhiều VĐV làm được. Hy vọng đây sẽ là động lực để anh tiếp tục chinh phục thêm HCV ở các nội dung khác như 400 m bơi hỗn hợp cá nhân và 4 x 200 m bơi tiếp sức tự do.

Đoàn thể thao Campuchia trở về nước sau lễ khai mạc

Theo tờ The Phnom Penh Post, đoàn thể thao Campuchia đã quyết định không tham gia thi đấu bất cứ môn nào trong ngày 10.12, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33 dù họ đã dự lễ khai mạc, đồng thời rút toàn bộ VĐV, HLV, quan chức về nước. "Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) đã thông báo rút toàn bộ VĐV Campuchia khỏi SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan. Họ cảm ơn các nhà chức trách thể thao Thái Lan về sự hiếu khách, nhưng rất tiếc vì lý do an ninh trong bối cảnh xung đột đang diễn ra", tờ The Phnom Penh Post cho biết.

Giang Lao

Tin liên quan

Xuất sắc giành HCV, tay chèo coneing Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương được thưởng thế nào?

Xuất sắc giành HCV, tay chèo coneing Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương được thưởng thế nào?

2 VĐV canoeing Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã trở thành VĐV đầu tiên mang về HCV cho thể thao Việt Nam vào chiều 10.12. Với thành tích này, 2 cô gái sẽ được thưởng tổng cộng bao nhiêu?

Ngày đầu của Việt Nam tại SEA Games 33, đủ 'hỉ nộ ái ố': 4 HCV, 4 HCB, 14 HCĐ

Phía sau tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33: Khi hai nàng Hương ‘song kiếm hợp bích’

Khám phá thêm chủ đề

hcv Trần Hưng Nguyên nguyễn thị hương Bơi lội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận