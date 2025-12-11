Câu chuyện đầy xúc cảm về những tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33

N GUYỄN T HỊ H ƯƠNG VƯỢT KHÓ

Chiều 10.12, Nguyễn Thị Hương cùng người đồng đội Diệp Thị Hương đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung canoeing đôi nữ 500 m (C2 500 m). Tấm huy chương này càng trở nên giá trị hơn khi biết rằng các cô gái trẻ VN đã phải chiến đấu không chỉ với các đối thủ mạnh trong khu vực mà còn với cả "gió mùa Ratchaburi". Những cơn gió thổi mạnh suốt ngày khiến việc điều khiển thuyền trở nên khó khăn gấp bội. Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, bản lĩnh của "song Hương" lại càng tỏa sáng rực rỡ. Họ đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN tại đại hội thể thao khu vực.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thị Hương trên bục vinh quang, ít ai biết rằng cô vừa trải qua một nốt trầm buồn trong sự nghiệp. Đúng ngày cuối cùng của năm 2024, tài năng sinh năm 2001 này buộc phải nói lời chia tay với đơn vị từng nuôi dưỡng giấc mơ của cô. Đó là thời điểm mà một VĐV từng giành vé Olympic như cô bỗng chốc trở nên chênh vênh. Nhưng "lửa thử vàng, gian nan thử sức", chính trong giai đoạn khó khăn ấy, ý chí của cô càng được tôi luyện. Sau những ngày tháng trăn trở, niềm vui đã trở lại khi cô tìm được bến đỗ mới tại Hải Phòng. Việc ổn định đơn vị chủ quản như một liều thuốc tinh thần, giúp cô toàn tâm toàn ý cống hiến. Điều này nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh trên đường đua.

Tấm HCV SEA Games 33 là lời khẳng định cho tài năng và ý chí của Nguyễn Thị Hương. Dù vậy, hành trình chinh phục đại hội của cô vẫn chưa khép lại. Cô vẫn còn nội dung C2 nữ 200 m - một thử thách được dự báo sẽ chông gai hơn rất nhiều trước sức mạnh thể lực đáng gờm của các đối thủ Thái Lan và Indonesia. Nhưng với đà hưng phấn từ "quả ngọt đầu mùa" và bản lĩnh của mình, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin rằng cô sẽ tiếp tục gặt hái thành tích cho thể thao VN.

B ẢN LĨNH T RẦN H ƯNG N GUYÊN

Tối cùng ngày, Trần Hưng Nguyên khiến các CĐV VN có mặt tại bể bơi Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok) vỡ òa. Anh là niềm hy vọng lớn nhất, được dự đoán là người mang về HCV đầu tiên cho bơi lội VN tại SEA Games 33. Vì thế, anh bước ra bể bơi với vô vàn áp lực. Nhưng cuối cùng, với bản lĩnh vượt trội, anh mang đến màn trình diễn hoàn toàn áp đảo. Ở cự ly 200 m bơi hỗn hợp sở trường, kình ngư quê Quảng Bình dẫn trước trong cả 4 kiểu bơi (bơi ếch, bơi bướm, bơi ngửa, bơi tự do). Anh về đích với thành tích 2 phút 02 giây 11, tạo khoảng cách khá xa với các đối thủ là Christopher San (Philippines - HCB - 2 phút 03 giây 88) và Nguyễn Quang Thuấn (VN - HCĐ - 2 phút 04 giây 19). Dù đây chưa phải là kỷ lục cá nhân của anh, nhưng cũng cho thấy chàng trai sinh năm 2003 đã nỗ lực như thế nào. Ở giải đấu gần nhất (giải vô địch châu Á), thành tích của Hưng Nguyên là 2 phút 02 giây 71 (HCĐ). Đến vòng loại diễn ra vào buổi sáng, anh chỉ về thứ ba với thành tích 2 phút 07 giây 82.

Có lúc Hưng Nguyên không ở phong độ tốt nhất, đối mặt với rất nhiều áp lực, tuy nhiên anh vẫn thống trị ở nội dung 200 m bơi hỗn hợp nam khi đã giành 4 HCV SEA Games liên tiếp (30, 31, 32, 33). Đây là thành tích mà không nhiều VĐV làm được. Hy vọng đây sẽ là động lực để anh tiếp tục chinh phục thêm HCV ở các nội dung khác như 400 m bơi hỗn hợp cá nhân và 4 x 200 m bơi tiếp sức tự do.