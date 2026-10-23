Đang tác nghiệp, phóng viên Úc liều mình cứu người khỏi ô tô chìm trong lũ

Theo Reuters ngày 23.10, sự việc xảy ra tại khu vực Morayfield, phía bắc thành phố Brisbane, bang Queensland (Úc), khi phóng viên Will Murray của Đài ABC đang đưa tin về tình hình lũ lụt. Một người đàn ông lái ô tô băng qua đoạn đường ngập nước trên đường Buchanan, nhưng chiếc xe bất ngờ chết máy, bị dòng nước cuốn trôi và bắt đầu chìm.

Phóng viên Will Murray (trái) và một người qua đường (phải) đập vỡ kính chắn gió phía sau để giúp người lái xe bị chìm trong nước lũ tại Morayfield, bang Queensland (Úc) ngày 22.10.2026 ẢNH: REUTERS

Chứng kiến sự việc, ông Murray lập tức gọi lực lượng khẩn cấp. Tuy nhiên, khi không còn nhìn thấy tài xế bên trong chiếc xe đang chìm, ông quyết định lao xuống nước cùng người dân địa phương Daniel Hainey để tìm cách giải cứu.

Hai người bơi đến chiếc xe, cố mở cửa nhưng không thành công. Sau khi trèo lên phía sau, ông Murray dùng chân tì vào thân xe và kéo mạnh cửa sau bên phía hành khách. May mắn, cánh cửa bật mở, giúp tài xế thoát ra ngoài và được đưa đến vùng nước nông an toàn, ngay trước khi chiếc xe chìm hoàn toàn.

"Thật kinh hoàng khi nghĩ đến việc chứng kiến ai đó chết đuối. Tôi hiểu vì sao nhiều người có thể chết lặng khi nhìn thấy một người gặp nguy hiểm như vậy", ông Murray ngày 23.10 chia sẻ với Reuters.

Đoạn video do đồng nghiệp của ông Murray ghi lại cho thấy toàn bộ quá trình giải cứu. Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường khoảng 10 phút sau đó.

Theo ông Murray, tài xế cho biết đã không nhìn thấy biển cảnh báo và không nhận ra mực nước sâu đến mức nào. "Nhìn bên ngoài, tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng. Nhưng như đoạn video cho thấy, chiếc xe đã hoàn toàn biến mất dưới nước", ông kể.

Sau khi thoát nạn, cả 3 người ôm chầm lấy nhau trong niềm nhẹ nhõm. "Bạn biết đấy, chúng tôi đã ôm nhau thật chặt sau khi đưa được anh ấy ra ngoài, và đó thực sự là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, phải nói là vậy, chỉ riêng cảm giác nhẹ nhõm khi thấy ông ấy an toàn và khỏe mạnh thôi cũng đã là đủ đối với tôi rồi", phóng viên Murray nói.

Phóng viên Will Murray (phải) và một người qua đường (trái) đã giải cứu được người lái xe bị chìm trong nước lũ ẢNH: REUTERS

Sự việc xảy ra trong bối cảnh mưa lớn gây lũ quét trên diện rộng tại đông nam Queensland. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 200 mm trong hai ngày 22 - 23.10, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, trường học phải đóng cửa và lực lượng khẩn cấp nhận hàng trăm cuộc gọi cầu cứu.

Ông Murray cảnh báo người dân tuyệt đối không lái xe qua những đoạn đường ngập lụt, bởi rất khó đánh giá độ sâu và sức mạnh của dòng nước. Cơ quan cứu hỏa Queensland cũng khuyến cáo người dân không tự ý bơi vào vùng nước lũ do nguy cơ bị cuốn trôi.