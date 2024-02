Đang tăng nhanh, vì sao xuất khẩu rau quả lại ‘phanh gấp’?

Báo cáo nhanh của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 2 ước đạt gần 288 triệu USD, giảm đến 41,5% so với tháng 1 và giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là kết quả khá bất ngờ khi trong tháng 1.2024, xuất khẩu rau quả đạt tới 490 triệu USD, tăng trên 90% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu rau quả trong tháng 2 giảm nhưng chủ yếu do nghỉ tết dài ngày ĐÀO NGỌC THẠCH

Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt 778 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023.

Giải thích về cú "phanh gấp" của ngành rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Vinafruit nói: Tháng 2 năm nay rơi vào dịp tết cổ truyền của cả Việt Nam và Trung Quốc. Giai đoạn nghỉ tết kéo dài đúng vào giữa tháng nên đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Năm ngoái, tết nằm trong tháng 1. Về tổng thể, xuất khẩu cả 2 tháng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng rất tốt với con số 38%. Nhiều khả năng, trong tháng 3 thị trường sẽ hoạt động bình thường trở lại chứ không có nhiều đột biến như 2 tháng vừa qua.

Hiện tại, Trung Quốc đang trải qua mùa đông với nhiều đợt lạnh sâu, đặc biệt ở các tỉnh phía bắc nhiệt độ giảm mạnh. Giới chức nước này phải đưa ra các cảnh báo ở mức cao nhất về độ lạnh. Theo ông Nguyên, trong điều kiện thời tiết như vậy, Trung Quốc sẽ tăng nhập các loại trái cây như: chuối, xoài, thanh long, mít, sầu riêng… nhưng sẽ giảm nhập dưa hấu.

Đối với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu vẫn đang rất tốt do vụ nghịch và sầu riêng Việt Nam vẫn "một mình một chợ". Tại các tỉnh miền Tây, giá sầu riêng Ri6 mua xô từ 125.000 0 140.000 đồng/kg, sầu riêng Thái từ 175.000 - 180.000 đồng/kg. Nhiều nhà vườn cho biết, sản lượng thu hoạch sẽ tăng vào giai đoạn nửa cuối tháng 3.

Nhiều nhà vườn trồng thanh long ở miền Tây cho biết, hiện tại giá thanh long ruột đỏ xuất khẩu vẫn khá tốt, hàng loại 1 mức 32.000 đồng/kg, loại 2 là 28.000 đồng/kg và loại 3 là 22 đồng/kg. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thu mua rất khắt khe, hàng loại 1 phải có trọng lượng từ 460gr trở lên. Chính vì vậy, số lượng thanh long bị rớt hạng khá nhiều dẫn đến ảnh hưởng thu nhập. Do thị trường này thời gian quan khá bấp bênh nên nhiều chủ vườn sau khi thu hoạch xong cũng không dám xông đèn cho vụ tiếp theo.

Thời tiết lạnh đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu chuối của Việt Nam nhưng đang dần khởi sắc, giá tăng trở lại. Nhiều nhà vườn ở các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ cho biết, giá chuối đã tăng nhẹ từ 200 - 500 đồng/kg so với tháng 1. Chuối loại tốt hiện có giá từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, phổ biến quanh mốc 5.000 đồng/kg.