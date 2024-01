Khởi đầu như mơ, xuất khẩu rau quả tháng 1 đạt gần nửa tỉ USD

Báo cáo sơ bộ đến ngày 18.1 của Tổng cục Hải quan Việt Nam: Xuất khẩu rau quả ước đạt 459 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023 tăng trên 89% và so với tháng liền kề trước đó (tháng 12.2023) tăng trên 12%.

Các tỉnh miền Tây chuẩn bị vào giai đoạn thu hoạch sầu riêng vụ nghịch. Cơ hội thúc đẩy gia tăng kim ngạch xuất khẩu ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết: Năm 2023 xuất khẩu rau quả đạt giá trị 5,6 tỉ USD tăng tới 167% so với năm trước đó. Đặc biệt là thị trường Trung Quốc đạt 3,6 tỉ USD, tăng đến 238% so với năm 2022. Trong nhóm 10 thị trường quan trọng nhất phần lớn đều tăng trưởng khá, ngoại trừ Thái Lan, Đài Loan và Nga giảm nhẹ. "Với sự lạc quan trong tháng đầu tiên của năm 2024, tin rằng xuất khẩu rau quả của cả năm sẽ đạt kim ngạch đến 6,5 tỉ USD. Hiện nay, ngoài thế mạnh sầu riêng thì đang vào cao điểm xuất khẩu chuối và thanh long vào thị trường Trung Quốc", ông Nguyên lạc quan.

Theo ông Nguyên, cuối năm 2023 mùa đông đến trễ nên xuất khẩu chuối có phần chậm chạp do sản lượng chuối nội địa của Trung Quốc dồi dào. Tuy nhiên, hiện tại các đợt lạnh liên tục khiến nguồn cung chuối nội địa của Trung Quốc hạn chế. Nhiệt độ xuống dưới 10 0C, trái chuối trên cây bị bầm đen không bán được. Do đó, thị trường Trung Quốc đang khan hàng, xuất khẩu chuối đang thuận lợi. Bên cạnh đó, mặt hàng quan trọng là thanh long cũng đang phát triển tốt. Một mặt vì Trung Quốc đang vào mùa đông, nguồn cung nội địa không có. Trong khi thị trường đang vào cao điểm mùa tiêu thụ. Người Trung Quốc rất thích sử dụng quả thanh long làm vật phẩm thờ cúng trong dịp lễ tết. Mùa tiêu thụ thanh long của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc thường kéo dài từ đầu năm đến cuối tháng 5 hàng năm.

Đang là vụ nghịch nên các nhà vườn trồng thanh long ở Bình Thuận, Long An và Tiền Giang phải xông đèn mới cho trái. Tuy nhiên, năm nay thời tiết không thuận lợi vì mùa mưa kết thúc sớm, nắng nhiều nên bông ra ít khiến sản lượng giảm đáng kể. Nhà vườn Dương Phát Trung ở xã Đồng Sơn (Gò Công Tây, Tiền Giang) so sánh: Năm ngoái, năng suất có thể đạt từ 8 - 10 tấn/ha thì năm nay chỉ còn khoảng 5 tấn/ha. Thanh long ruột đỏ mua xô có giá bình quân khoảng 17.000 - 18.000 đồng/kg. Càng cận tết giá càng tăng, hiện tại hàng lựa loại 1 giá 25.000 đồng/kg, đến cuối tháng giá tăng lên 28.000 - 30.000 đồng/kg.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hoàng Thư Hương, Phó giám đốc HTX thanh long sạch Hòa Lệ ở H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), thông tin: Giá thanh long đang ở mức tốt, thanh long ruột trắng loại 1 thu mua tại vườn có giá tới 16.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả sơ bộ tháng 1.2024 ước đạt 215 triệu USD tăng gần 23% so với tháng trước (tháng 12.2023) so với cùng kỳ năm 2023 tăng gần 44%.