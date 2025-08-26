Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đang trú bão ở nhà văn hóa, người phụ nữ bị tấm tôn văng trúng đầu

Tuyến Phan
Tuyến Phan
26/08/2025 17:50 GMT+7

Trong lúc tránh bão số 5 tại nhà văn hóa, người phụ nữ ở Phú Thọ bị tấm tôn văng trúng đầu phải đi cấp cứu.

Sáng 26.8, địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm ở mức rất cao: thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) 270,4 mm, An Bình (xã An Bình) 262 mm, hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 261,4 mm…

- Ảnh 1.

Sạt lở đất đá gây cản trở giao thông tại xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ

ẢNH: BÁO PHÚ THỌ

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên một số sông chính dâng cao. Trong đó, sông Bôi tại trạm Hưng Thi đạt +12,47 m, cao hơn báo động 2 là 1,47 m; sông Bùi tại trạm Lâm Sơn đạt +22,15 m, cao hơn báo động 1 là 0,65 m; sông Bứa tại trạm Thanh Sơn đạt +23,88 m, cao hơn báo động 1 là 0,88 m.

Đáng chú ý, do lượng nước thượng nguồn về nhiều, lưu tốc nước tăng, lực lượng chức năng quyết định tạm dừng hoạt động đối với cầu phao Phong Châu kể từ 8 giờ sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, mưa lớn khiến 1 người bị thương là bà Lê Thị D. (54 tuổi, trú tại xã Sơn Lương). Trong lúc tránh bão ở nhà văn hóa, bà D. bị tấm tôn văng trúng đầu. Bà D. đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập, sau đó chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh.

Về tài sản, số liệu ban đầu cho thấy, có 52 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại. Chính quyền đã tổ chức sơ tán 181 hộ dân với khoảng 647 nhân khẩu ở các khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ phát lệnh báo động 5 lần đối với mực nước trên các sông Bùi, Bôi, Bứa vượt báo động 1, báo động 2.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng tại cơ sở hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại và thường xuyên truyền tải thông tin cảnh báo thời tiết để các địa phương chủ động phương án ứng phó. 

