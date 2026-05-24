Đánh bại Cris Phan và Ngô Kiến Huy, streamer Độ Mixi vô địch giải bóng đá đặc biệt

Đồng Nguyên Khang
24/05/2026 22:22 GMT+7

Tối 24.5, đội Refund của streamer Độ Mixi chính thức vô địch FC Online Creator Championship, giải đấu dành cho các nhà sáng tạo nội dung, sau khi giành chiến thắng nghẹt thở trước All Stars FC.

Trận chung kết giữa Refund và All Stars diễn ra hấp dẫn đúng kỳ vọng. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng và hòa nhau 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu, Refund cho thấy bản lĩnh vững vàng hơn để giành chiến thắng 4-3, qua đó bước lên bục cao nhất.

Đội trưởng Độ Mixi (phải) dẫn dắt các đồng đội đến chức vô địch

ẢNH: BTC


Refund bản lĩnh hơn và xứng đáng bước lên bục cao nhất

ẢNH: BTC

Refund FC được đánh giá là một trong những tập thể ổn định nhất giải, sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu các giải cộng đồng như Độ Mixi, Khôi "Mỏ Neo", Dev Nguyễn... Hành trình lên ngôi của đội bóng này gây ấn tượng nhờ lối chơi gắn kết và khả năng vượt áp lực ở những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, All Stars FC cũng để lại nhiều dấu ấn với đội hình quy tụ các streamer và người nổi tiếng như Cris Phan, Ngô Kiến Huy, Bi Max. Dù không thể đăng quang, đội bóng của Cris Phan vẫn nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả nhờ tinh thần thi đấu máu lửa và cống hiến.

Cris Phan...

ẢNH: BTC

... và Ngô Kiến Huy đều chơi cố gắng

ẢNH: BTC

Đỗ "Levi" Duy Khánh (áo hồng), VĐV từng giành HCV SEA Games 31 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, giành HCĐ cùng đội BTC

ẢNH: BTC

Ở trận tranh hạng ba, SBTC của streamer "Thầy Giáo Ba" giành chiến thắng trước Ngôi sao sân cỏ với tỷ số 5-4. 2 đội bóng này cống hiến trận cầu mãn nhãn khi rượt đuổi tỷ số liên tục.

FC Online Creator Championship được tổ chức lần thứ 2. Nhưng khác với lần đầu tiên, khi các nhà sáng tạo nội dung chỉ thi đấu trên game, BTC quyết định cho các đội tham dự so tài trên mặt sân 7 người. Sự kết hợp này tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, vừa thử thách kỹ năng chiến thuật trong game, vừa đề cao tinh thần đồng đội và sức mạnh thể chất ngoài đời thực.

