Danh ca Ánh Tuyết bật khóc kể về lần cuối bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Danh ca Ánh Tuyết sinh năm 1961 tại Hội An (Đà Nẵng), trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha là giáo viên âm nhạc, các anh đều theo nghề nhạc công nên bà sớm được nuôi dưỡng trong không gian âm nhạc và bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi mới 3 tuổi. Năm 17 tuổi, Ánh Tuyết gia nhập Đoàn Dân ca kịch và Ca múa nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó theo học thanh nhạc tại Trường đại học Nghệ thuật Huế. Dù đi hát từ rất sớm, phải đến năm 32 tuổi, tên tuổi của bà mới thực sự được công chúng biết đến sau quãng thời gian miệt mài rèn nghề tại Đoàn Hải Đăng và Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám.

Sự nghiệp của nữ nghệ sĩ 6X gắn liền với những tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao. Năm 1993, bà thể hiện Buồn tàn thu và Thiên thai trong một chương trình có sự tham dự của chính tác giả và nhận được lời khen vì thấu hiểu tinh thần tác phẩm. Từ đó, giọng hát Ánh Tuyết trở thành một trong những dấu ấn đẹp khi nhắc đến các sáng tác như Thiên thai, Trương Chi, Buồn tàn thu, Suối mơ, Bến xuân…

Ánh Tuyết nuôi vịt, gà, ngỗng, chó... Mỗi con đều có tên như Si, Muối, Tiêu, Tỏi, Gừng tại biệt thự Hội An rộng hơn 500m2 Ảnh: Hữu Tín

Cuộc sống hiện tại của Ánh Tuyết ở tuổi 65

Bên cạnh Văn Cao, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình nghệ thuật của nữ danh ca. Dù khiêm tốn không nhận mình là "ngôi sao nhạc Trịnh", bà là một trong số ít ca sĩ nhiều lần khiến nhạc sĩ xúc động đến rơi nước mắt khi nghe hát. Ánh Tuyết kể, lần đầu thể hiện ca khúc Đường xa vạn dặm, Trịnh Công Sơn đã lặng người vì xúc động. Đặc biệt, trong một đêm giao lưu âm nhạc, ông từng khen: "Ánh Tuyết hát bài ni là 'chết bài' luôn rồi". Lời động viên ấy trở thành động lực để bà luôn trân trọng từng câu chữ trong các sáng tác của ông.

Kỷ niệm khiến Ánh Tuyết không thể nào quên là lần cuối vào Bệnh viện Chợ Rẫy thăm Trịnh Công Sơn. Khi gặp bà, người nhạc sĩ đang nằm trên giường bệnh đã nắm chặt tay và ân cần nói: "Tội thân mình, một mình bươn chải vươn lên chứ không nhờ vả ai cả". Cái nắm tay và lời dặn dò ấy theo bà suốt cuộc đời.

Danh ca Ánh Tuyết bật khóc kể về lần cuối bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Phía sau ánh hào quang, giọng ca xứ Quảng phải nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Nữ danh ca trải qua nhiều ca phẫu thuật, mang 6 nẹp vít ở lưng, 3 nẹp ở cổ, đồng thời sống chung với các bệnh về cột sống, thần kinh tọa, dạ dày, suy tuyến thượng thận và khối u lành tuyến yên. Dẫu vậy, Ánh Tuyết vẫn giữ tinh thần lạc quan, bình thản đón nhận mọi điều như một lẽ tự nhiên.

Ở tuổi 65, Ánh Tuyết chọn rời xa sân khấu để tận hưởng cuộc sống bình yên bên người chồng quốc tịch Pháp tại Hội An. Với bà, sự an yên của hiện tại là món quà quý giá sau một hành trình nghệ thuật nhiều thăng trầm.