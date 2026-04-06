'Đánh dấu' tuổi 90, mẹ tặng vàng cho 9 người con

Trong đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội, cụ bà tóc bạc, mặc áo dài, ngồi trên ghế khi 9 người con lần lượt tiến lên nhận món quà đặc biệt. Sau khi được mẹ tặng vàng, mỗi người đều không quên ôm, hôn mẹ như lời cảm ơn đầy yêu thương. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ấm áp của cụ bà dành cho con cháu. Ở tuổi 90, điều bà mong muốn vẫn là mang lại niềm vui và sự động viên cho gia đình.

Rưng rưng vì hạnh phúc

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Huyền (30 tuổi, xã Yên Đồng, Ninh Bình) cho biết bà nội chồng là cụ Đào Thị Là (90 tuổi). Chị là con dâu của người con thứ bảy trong gia đình.

Cụ Là tặng vàng cho các con ẢNH: NVCC

Cụ Là có 9 người con (5 trai, 4 gái), hiện sống cùng người con trai út. Việc trao vàng diễn ra cách đây ít ngày, đúng dịp giỗ của chồng cụ. Năm nay con cháu muốn tổ chức mừng thọ cho cụ nhưng cụ không đồng ý vì sợ tốn kém. Chính vì vậy, hành động bất ngờ tặng mỗi người con 1 chỉ vàng khiến cả đại gia đình xúc động.

"Từ khi về làm dâu, mình luôn cảm nhận bà là người sống rất tình cảm, hết lòng thương con cháu. Trong tủ của bà lúc nào cũng có bánh kẹo để các cháu đến chơi là bà mang ra cho", chị Huyền chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi), con dâu út cho biết mẹ chồng luôn xem con dâu như con gái, nên mới có món quà đầy ý nghĩa như vậy.

Các con xúc động nhận quà từ người mẹ 90 tuổi ẢNH: NVCC

Từ năm 2006, sau khi chồng qua đời, cụ Là sống cùng gia đình bà Mai. Số vàng tặng các con là khoản cụ tích góp nhiều năm, từ tiền con cháu biếu hoặc lì xì.

Thương con dâu như con gái

Dù bị viêm đa khớp từ khi còn trẻ, hiện cụ Là vẫn khỏe, có thể tự đi lại. Bà Mai cho biết mình chưa phải hỗ trợ mẹ chồng trong sinh hoạt hằng ngày.

Số vàng được tặng, bà Mai giữ lại như một kỷ vật, không sử dụng vào việc khác. "Bà muốn các con có thêm động lực làm ăn. Các con dâu đều được bà yêu thương như nhau, chưa bao giờ bà nói xấu hay thiên vị ai. Bà cũng có suy nghĩ rất hiện đại, không như nhiều cụ cùng thế hệ", bà Mai nói.

Con cháu quây quần bên cụ Là ẢNH: NVCC

Theo bà, bí quyết giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Cụ Là luôn lắng nghe, chia sẻ, còn các con dâu lúc nào cũng kính trọng và chăm sóc mẹ chồng như mẹ ruột. Nhờ đó, không khí gia đình luôn ấm cúng. Các anh em trong nhà sống gần nhau, thường xuyên qua lại, gắn bó.

"Tôi chỉ mong mẹ chồng luôn khỏe mạnh, gia đình bình an. Mẹ là tấm gương để chúng tôi noi theo", bà Mai bày tỏ.