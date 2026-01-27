Đánh người dã man ở Hóc Môn: Công an TP.HCM làm rõ đối với hơn 20 người

Liên quan vụ đánh người dã man được camera ghi lại, ngày 27.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Hóc Môn điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra trước một quán ăn trên địa bàn xã Hóc Môn.

Công an đã mời làm rõ đối với hơn 20 người thuộc nhiều nhóm có mặt tại hiện trường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, nửa đêm 25.1, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại quán, 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát. Đỉnh điểm của vụ việc là khi những người này lao ra khu vực trước quán, sử dụng dao, kéo, gạch đá tấn công nhau.

Vụ việc khiến anh N.V.Q.N (31 tuổi) bị thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu. Sự việc thể hiện tính chất manh động, côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng PC02 và Công an xã Hóc Môn, các tổ công tác đã khẩn trương rà soát, truy xét những người liên quan.

Đến nay, lực lượng chức năng đã mời lên làm rõ đối với hơn 20 người thuộc nhiều nhóm có mặt tại hiện trường. Bước đầu, công an đã xác định được nhóm đối tượng tham gia đánh nhau và những người hỗ trợ đồng bọn bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận đã đuổi đánh nạn nhân và tiếp tục hành hung khi nạn nhân đã ngã xuống đường. Khi nghe tiếng tri hô có lực lượng công an, các nhóm này mới tháo chạy. Vụ việc được camera nhà dân ghi lại.

Theo Công an TP.HCM, mọi hành vi côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm minh. Người dân cần bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm và kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng để ngăn chặn sớm các xung đột.

Phòng PC02 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục truy bắt những người còn lại. Công an TP.HCM kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan công an cũng cảnh báo mọi hành vi che giấu, giúp sức cho người vi phạm trốn tránh trách nhiệm đều sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.