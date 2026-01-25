Điều tra vụ thanh niên bị nhóm người đánh dã man lúc nửa đêm ở TP.HCM

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị nhóm người đánh dã man, đại diện lãnh đạo UBND xã Hóc Môn (TP.HCM) xác nhận với Báo Thanh Niên rằng các đơn vị chức năng đang tích cực truy xét, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nam thanh niên bị nhóm người hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, một hộ dân gần giao lộ đường Bà Triệu - Song Hành (xã Hóc Môn) mở cửa để chuẩn bị buôn bán thì bàng hoàng phát hiện nhiều vết máu loang lổ trên nền xi măng và tường nhà. Kiểm tra khu vực xung quanh, người dân còn tìm thấy 2 con dao vứt lăn lóc tại hiện trường.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 25.1, một nam thanh niên bị nhóm khoảng 10 người truy đuổi trên đường.

Khi nạn nhân chạy vào một nhà dân để ẩn nấp thì bị nhóm này áp sát, lao vào tấn công dồn dập. Các đối tượng dùng tay chân và cả vật cứng đánh túi bụi vào người nam thanh niên. Dù có một vài người trong nhóm đứng ra can ngăn nhưng các đối tượng còn lại vẫn hung hãn ra tay cho đến khi nạn nhân gục xuống tại chỗ mới chịu rời đi.

Vết máu trước cửa nhà dân ẢNH: TRẦN KHA

Nạn nhân sau đó đã được những người can ngăn đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện Công an xã Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, xác minh danh tính những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.