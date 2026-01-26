Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Hà Nội: Tạm giữ 5 nghi phạm sàm sỡ phụ nữ

Trần Cường
26/01/2026 16:54 GMT+7

Sau khi sàm sỡ một cô gái trong lúc đi 'bão' mừng chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam, nhóm thanh, thiếu niên còn gây gổ hành hung một người khác vô cớ. Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự 5 người để xử lý.

Chiều 26.1, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người liên quan đến vụ sàm sỡ, hành hung cặp nam nữ ở hầm Kim Liên (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an Hà Nội tạm giữ nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ trong lúc đi ‘bão’- Ảnh 1.

Nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Trước đó, ngày 24.1, mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc có một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám điều tra, làm rõ sự việc.

Sau 1 ngày xác minh, Công an Hà Nội xác định có 8 người liên quan đến vụ việc, nhóm này đều là thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi.

Bước đầu, Công an Hà Nội làm rõ khoảng 0 giờ 45 ngày 24.1, nhóm của N.Đ.V (17 tuổi, trú P.Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi "bão" sau trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc.

Khi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V. bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào "sàm sỡ".

Đến khoảng 3 giờ ngày 24.1, V. chặn xe máy do anh Q. điều khiển chở theo chị C. Cùng lúc này nhóm của V. lao vào sàm sỡ chị C. rồi bỏ đi.

Sau đó, nhóm của V. gặp anh K. đang đi bộ trong hầm. V. dùng tay vỗ vào gáy anh K. dẫn đến cãi chửi nhau. Lúc này nhóm của V. lao đến đánh anh K. Khi được người dân xung quanh can ngăn thì nhóm V. bỏ đi.

Căn cứ tài liệu thu được, Công an Hà Nội đã tạm giữ 5 nghi phạm để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với những người dưới 16 tuổi, Công an P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý.

