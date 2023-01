Đánh nữ nhân viên sân golf, ông Nguyễn Viết Dũng bị phạt 6,5 triệu đồng

Liên quan vụ ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, cầm gậy golf đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf nhập viện, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng xử phạt ông Dũng 6,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Bộ luật Dân sự 2015, điều 6 Nghị định 144 năm của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội…, công an quận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, ông Dũng còn buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho chị N.A.T.L.





Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ông Nguyễn Viết Dũng trong lúc đánh golf do bất đồng về cách tính số gậy golf đã cầm gậy đánh chị N.A.T.L (nữ nhân viên phục vụ sân golf).

Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều tra, sau đó kết luận không đủ cơ sở xếp tỷ lệ thương tích đối với chị L. Chị L. cũng không yêu cầu khởi tố hành vi cố ý gây thương tích của ông Dũng. Hai bên cũng đã thống nhất hòa giải. Do đó, cơ quan công an và Viện KSND Q.Ngũ Hành Sơn thống nhất không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Viết Dũng.