Đánh sập đường dây ông trùm ngoại quốc cho vay nặng lãi 1.300%/năm

Qua quá trình làm rõ vai trò cầm đầu, ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Aigars Plivčs để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Công an khám xét nơi ở của các bị can cho vay nặng lãi

NGỌC LÊ

Theo cơ quan CSĐT, các công ty cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp do người nước ngoài cầm đầu rất khó xử lý vì thủ đoạn tinh vi, các đối tượng điều hành từ xa. Để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan các công ty này, cơ quan CSĐT gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xác định nơi hoạt động thực tế của họ.

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi của ông trùm Aigars Plivčs, là chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an Q.10 (Công an TP.HCM) trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động liên quan tín dụng đen gây bức xúc dư luận thời gian qua, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

T HIẾT LẬP CHÂN RẾT XUYÊN QUỐC GIA

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã làm rõ được thủ đoạn tinh vi của đường dây do ông trùm Aigars Plivčs cầm đầu. Cụ thể, trang tamo.vn và findo.vn do Tập đoàn Sun Finance (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân: Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại VN. Trong đó, Công ty Digital Credit và Công ty Fincap VN đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, còn Công ty Sofi Solutions hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Aigars Plivčs để điều tra hành vi cho vay nặng lãi

Cơ quan CSĐT cho biết thêm, mặc dù đứng pháp nhân độc lập, trụ sở kinh doanh khác nhau nhưng sử dụng chung một hệ thống điều hành bao gồm nhân sự, kế toán, chăm sóc khách hàng, thu hồi nợ, quảng cáo; trụ sở đăng ký ở Q.10 và Q.3 nhưng thực tế 3 công ty này cùng hoạt động tại một tòa nhà trên đường Phan Tôn (Q.1). Bị can Aigars Plivčs là người đứng sau điều hành các hoạt động cho vay nặng lãi của 3 công ty thông qua 2 trang web trên.

Từ đầu tháng 3.2023 đến ngày đường dây cho vay nặng lãi này bị đánh sập, Công an TP.HCM tung lực lượng triệt xóa nhiều băng nhóm tín dụng đen trên địa bàn TP.HCM nên tất cả nhân viên 3 công ty trên được ông trùm Aigars Plivčs chỉ đạo cho mang máy tính do công ty cấp về nhà làm việc. Những thiết bị đã cài đặt sẵn phần mềm, ứng dụng, nhiều tầng bảo mật.

"Các đối tượng trong đường dây khai được chỉ đạo nếu bị cảnh sát kiểm tra, người quản lý sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên máy tính", nguồn tin của PV Thanh Niên nói.

Hồ sơ điều tra thể hiện, trang tamo.vn và findo.vn là website cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, đã cài đặt lập trình sẵn. Khi có nhu cầu vay tín dụng, khách hàng chỉ cần đăng nhập, điền thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, thu nhập hằng tháng, chi tiêu hằng tháng, số CMND/CCCD, số tài khoản, hình ảnh CCCD, hình ảnh chính diện của bản thân là hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay. Khách hàng có thể xem thông tin khoản vay của mình bằng cách đăng nhập trang tamo.vn, findo.vn hoặc thông qua ứng dụng "tamo", "findo" trên điện thoại.

L ẬT TẨY THỦ ĐOẠN CỦA ÔNG TRÙM

Tại cơ quan công an, Aigars Plivčs khai nhận là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở chính tại Latvia, tập đoàn này quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua 2 website tamo.vn và findo.vn. Dù không đứng tên đại diện pháp luật nhưng Aigars Plivčs chính là giám đốc điều hành mọi hoạt động như cho vay, thu hồi nợ, quản lý chi phí, nhân sự thông qua các trưởng phòng, trưởng bộ phận của 3 công ty. Aigars Plivčs cũng có 2% cổ phần trong Công ty Sofi Solutions.

Bị can Aigars Plivčs thừa nhận biết rõ lãi suất của các khoản vay đều cao hơn quy định pháp luật, nhưng vẫn đồng ý đứng ra tổ chức các hoạt động cho vay nặng lãi. Các công ty này đều được Aigars Plivčs chỉ đạo để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo đó, lãi cắt cổ của các công ty này thấp nhất 401,5%/năm, cao nhất 1.379,7%/năm, gấp 20 - 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của bộ luật Dân sự.

Theo Công an Q.10, từ tháng 4.2019 đến nay, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Công an Q.10 cũng làm việc với 29 người vay tiền và xác định tổng số tiền thu lợi bất chính mà công an quận này đã chứng minh được của bên cho vay là 780 triệu đồng.

Các bị can như Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, ngụ Q.10, Giám đốc Công ty Digital Credit), Trương Tuấn Tài (32 tuổi, ngụ Q.6, Giám đốc Công ty Fincap VN) cùng nhiều nhân viên có nhiệm vụ triển khai mạng lưới tại VN với cơ cấu gồm nhiều bộ phận được phân công cụ thể. Ngoài giám đốc, trưởng phòng và các cấp quản lý, trưởng của bộ phận, nhóm tuyển dụng, đào tạo, quảng cáo và tìm kiếm khách hàng. Các nhân viên cấp dưới chuyên tư vấn, hướng dẫn người vay tiền thao tác trên website, ứng dụng, đồng thời thẩm định, kiểm tra, xác minh thông tin, nhắc nợ.

Các hợp đồng sẽ được lách luật, hợp thức hóa bằng cách thể hiện như khách hàng cầm cố điện thoại di động, xe, sau đó thuê lại chính thứ mình vừa cầm. Cùng với hợp đồng giả cách này, người vay sẽ chịu nhiều khoản như "phí thuê tài sản", "xác minh"... Số tiền mỗi lần khách được vay thấp nhất 500.000 đồng, tối đa 20 triệu đồng. Khi đến hạn, người vay không thanh toán được có thể gia hạn nợ thêm 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày..., tối đa không quá 30 ngày nhưng phải trả phí gia hạn cực cao.

Lý do người vay chấp nhận lãi suất "cắt cổ", theo cơ quan CSĐT, nhiều khách vay số tiền không lớn, từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng, thời hạn vay ngắn từ một tuần đến một tháng.

Liên quan đường dây này, đến nay ngoài bị can Aigars Plivčs do Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam; Công an Q.10 đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc 3 công ty: Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.