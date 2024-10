Danh tính người nước ngoài chết trong karaoke An Phú bỏ hoang

Theo Công an tỉnh Bình Dương, thi thể được phát hiện trong quán karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) bị bỏ hoang từ sau vụ cháy được xác định có danh tính là ông Luo Qui Long (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Quán karaoke An Phú bị bỏ hoang sau vụ cháy, không có cửa hay hàng rào che chắn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hé lộ nhân thân thi thể trong quán karaoke An Phú bỏ hoang

Chưa phát hiện dấu hiệu ngoại lực tác động

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an cho biết chưa phát hiện dấu vết do ngoại lực tác động khiến nạn nhân bị tử vong.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác minh, trưng cầu giám định ADN để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình ở Trung Quốc đưa về nước an táng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân ẢNH: C.T.V

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 16.10, một Youtuber gọi điện đến Công an P.An Phú báo tin về việc đã phát hiện nhiều bộ phận thi thể người ở trong bể chứa nước PCCC của quán karaoke An Phú bỏ hoang.

Qua rà soát, công an cũng thu thập được thông tin do người thân của nạn nhân gửi cơ quan chức năng và cộng đồng mạng xã hội tìm tung tích của ông Luo Qui Long, bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14.9.

Trước đó, thân nhân đã phát tờ rơi tìm tung tích nạn nhân bị thất lạc ẢNH: C.T.V

Công an cũng tiến hành trích xuất camera an ninh nơi nạn nhân lưu trú cho thấy lần xuất hiện cuối của ông Luo Qui Long là từ ngày 14.9 ở một chung cư trong khu dân cư Việt Sing (P.An Phú, TP.Thuận An)

Sau khi khám nghiệm tử thi, lấy mẫu trưng cầu giám định ADN, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Thuận An để chờ kết quả giám định và bàn giao cho gia đình nạn nhân.