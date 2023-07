Vũ Văn Tịch đã "giấu" một bóng người đằng sau những lùm hoa cúc xanh xám, đỏ cam rực rỡ trong tác phẩm sơn mài Tâm an lạc. Bóng người với làn da giống ngà, tĩnh lặng.

"Đây là chi tiết tôi thích nhất trong tác phẩm này. Thời gian gần đây tôi chuyển sang vẽ tự họa nhiều", Vũ Văn Tịch nói về tác phẩm của mình trong triển lãm Dạo bước qua vùng đất của sơn mài. Triển lãm diễn ra từ 2 - 8.8 tới, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Tác phẩm Tâm an lạc của Vũ Văn Tịch BTC

Dạo bước qua vùng đất của sơn mài sẽ trưng bày gần 30 tác phẩm sơn mài tiêu biểu của 10 họa sĩ đã tạo dựng được tên tuổi. Triển lãm do giám tuyển Vân Vi của không gian nghệ thuật The Muse tổ chức. Các họa sĩ tham gia gồm: Lý Trực Sơn, Nguyễn Quang Trung, Phan Cẩm Thượng, Triệu Khắc Tiến, Vũ Văn Tịch, Nguyễn Thị Thúy Nguyệt, Nguyễn Thị Quế, Đỗ Thị Kim Đoan, Nguyễn Xuân Lục và Phạm Trà My.

"Những nghệ sĩ này đều đang khai phá sơn mài theo những cách riêng của bản thân mình. Họ tiếp cận sơn mài theo những quan điểm nghệ thuật riêng, thậm chí hoàn toàn trái ngược, kế thừa cổ truyền hay bác bỏ, để chất liệu dẫn dắt, làm chủ hay hội thoại, phải quy chuẩn hóa về mặt kỹ thuật rồi mới khai phá, hay là cứ khai phá rồi sẽ tìm tiếp…", nữ giám tuyển Vân Vi cho biết.

Đêm tĩnh của tác giả Triệu Khắc Tiến BTC

Tại triển lãm, có thể thấy sự từng trải với sơn mài của họa sĩ Lý Trực Sơn hay Triệu Khắc Tiến. Những tác phẩm của họ cho thấy kỹ thuật sơn mài linh hoạt bậc thầy. Họa sĩ Triệu Khắc Tiến tâm sự: "Khi tôi tiếp xúc với nghệ thuật sơn mài Nhật Bản và chứng kiến một hệ thống sơn mài được trình bày bài bản về mặt kỹ thuật, cách người Nhật bảo tồn, phát triển học thuật trên lĩnh vực sơn mài qua các thời kỳ lịch sử. Tôi đã mong muốn chuẩn hóa các kỹ thuật sơn ta, nhằm tăng độ bền và mở rộng biên độ chất liệu".

Cũng có thể thấy sự chắc chắn trong tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Quang Trung, người đã 4 lần là thủ khoa trong các kỳ thi vào thi ra của Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam và Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Như thường lệ, ông mang tới tác phẩm trừu tượng, điều ông đã theo đuổi nhiều năm trên cả chất liệu sơn mài lẫn sơn dầu.

Tác phẩm Chuếnh choáng của Nguyễn Thị Thúy Nguyệt BTC

Bản thân nhiều nghệ sĩ trong triển lãm cũng tạo ra nhiều ảnh hưởng. Tại triển lãm, hai họa sĩ Vũ Văn Tịch và Nguyễn Thị Thúy Nguyệt là các học trò được họa sĩ Triệu Khắc Tiến truyền nghề.

Cùng với thầy của mình, họ mở rộng thêm sự linh hoạt của sơn ta, thử nghiệm liên tục các kỹ thuật tạo chất mới. Bức Chuếnh choáng của nữ họa sĩ cho thấy một không gian hiện đại. Tác phẩm có sự kết hợp của sơn mài và trang trí, từ đó cả phục trang và không gian của những người phụ nữ hiện đại hiện ra một cách yểu điệu, nhiều chi tiết đến say mê.

Tác phẩm Trầm tích của Nguyễn Xuân Lục BTC

Một họa sĩ trẻ khác, Nguyễn Xuân Lục, người rất thạo kỹ thuật khảm trai, luôn tìm cách kể một câu chuyện sơn mài mới hơn về cả chất liệu và đề tài. Trong tác phẩm Trầm tích, công chúng có thể thấy con đường trừu tượng của anh được trải qua những mảng sáng tối uyển chuyển. Ở đó, mỗi mảng màu đều như đang tiếp tục chuyển động để hòa tiếp vào vùng màu lân cận.

Giám tuyển Vân Vi chia sẻ, tranh sơn mài đang được tôn vinh là đặc sản của mỹ thuật Việt. Với triển lãm Dạo bước qua thế giới của sơn mài này, công chúng có thể tìm hiểu tranh sơn mài một cách nhẹ nhàng, như một cuộc đi bộ thư thái, để có thể thấy những ngả đường phong cách sơn mài khác nhau.