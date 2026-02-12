Đào cổ Yên Bái về Hà Nội, hoa to như mặt chén, khách 'rần rần chốt đơn'

Ghi nhận sáng 12.2 (25 tháng chạp), không khí mua bán cây cảnh trên phố Nghi Tàm (Hà Nội) diễn ra khá sôi động. Trong đó, đoạn phố bày bán giống đào cổ Yên Bái của ông Trương Quảng Sơn, nhà ở phố Nghi Tàm, được nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm.

Nhiều khách đi chợ hoa mê mẩn trước những cành đào giống cổ Yên Bái được ông Trương Quảng Sơn (bên trái) đưa về Hà Nội ẢNH: PHAN HẬU

Khoảng 30 phút đứng tại gian hàng này, chúng tôi chứng kiến ông Sơn bán thành công 5 cành đào. Cành bé nhất giá 1,3 triệu đồng, cành to nhất trên 2 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm tiền công vận chuyển về nhà người mua.

Đã từng chơi giống đào này những năm trước, chị Lê Nhung, nhà ở phố An Dương, chốt mua cùng lúc 2 cành, một cành để nhà chơi, cành còn lại đem tặng bạn.

Vị khách này đã nhanh tay chốt mua một cành đào chi chít nụ, dự báo hoa sẽ nở trúng tết ẢNH: PHAN HẬU

"Hoa đào cổ Yên Bái chơi bền vô cùng, thích nhất là cành vừa có lộc, vừa có hoa", chị Nhung nói và giải thích thêm lý do mê dòng đào này vì vừa có cành già cỗi, màu thân mốc. Đặc biệt, màu hoa đào này có nét tương đồng văn hóa của người Hà Nội, khá giống với màu đào bích Nhật Tân.

Chốt thành công 1 cây với giá 2,2 triệu đồng và phải trả thêm 200.000 tiền công cho xe ôm vận chuyển để chở về nhà riêng trên phố Nguyễn Khuyến, chị Tuyết hoan hỉ khi đã hoàn thành công việc quan trọng nhất dịp tết là đi chọn mua đào.

Giống đào cổ Yên Bái có màu hoa giống với đào bích Nhật Tân ẢNH: PHAN HẬU

Chị Tuyết cho hay, năm nay đào nở rộ hoa sớm, rất khó chọn được cành ưng ý. Rong ruổi dọc phố Nghi Tàm, chị Tuyết ưng nhất là gian hàng của ông Sơn. Không mất nhiều thời gian, chị Tuyết đã chọn được cành ưng ý. Cành đào không quá to, hoa vừa độ đẹp, lộc cũng đang phun.

"Tôi ưng cành này vì có dáng phù hợp với không gian phòng khách nhà tôi. Nhưng phải công nhận rằng, hoa đào này quá đẹp, mặt bông rất to, tươi roi rói", chị Tuyết nói.

Bông hoa đào nở mặt bông to như chiếc chén uống trà. Hoa treo trên cây 5 - 6 ngày không rụng. ẢNH: PHAN HẬU

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ nhân của gian hàng đào này, ông Trương Quảng Sơn, cho hay đây là đào giống cổ Yên Bái được mang về từ các huyện của tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai).

Không giống với đào rừng có rêu mốc xanh, địa y bám chặt trên thân cành, còn giống đào này "da trắng" nghĩa là vỏ cây sáng, khá nhẵn nhụi. Hoa đào hồng thắm, cánh kép giống với đào bích Nhật Tân nhưng độ bền hơn nhiều.

Nhiều dăm đào uốn cong tự nhiên tạo nên vẻ đẹp khác biệt so với đào trồng ở vùng đồng bằng ẢNH: PHAN HẬU

Cũng theo ông Sơn, phải mất 3 - 4 ngày đi săn tìm, ông mới gom được một xe tải đào chở về Hà Nội. Theo người dân địa phương, đào cành này được khai thác từ những cây đào cổ thụ nên có rất nhiều cành già, đẹp. Khi nở căng hết cỡ, mặt hoa đào to như chén uống nước, hoa treo trên cây 5 - 6 ngày chưa bị rụng.

Khách hàng liên tục "chốt đơn", ai cũng muốn sở hữu một cành đào thật đẹp để về chơi trong những ngày tết ẢNH: PHAN HẬU

Cũng theo ông Trương Quảng Sơn, năm 2025 là năm nhuận nên thời tiết rất thuận lợi với giống đào rừng và đào già, còn với các loại đào non, đào tơ đều nở hoa sớm trước tết. Thế nên năm nay, người chơi hoa đào sẽ không có nhiều sự lựa chọn.

"Những năm trước, người chơi đào già, đào rừng chọn cành chơi phải vừa được cả dáng cây, được cả nước hoa. Còn năm nay thì dễ chọn dáng hoa hơn khi hoa nở đẹp và ngược lại tiêu chuẩn về dáng thế cũng phải giảm bớt yêu cầu so với năm ngoái", ông Sơn nói.