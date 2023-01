Đạo diễn James Cameron tiết lộ 'Avatar 3' ra rạp cuối năm 2024 sẽ có 'quỷ lửa' Na'vi

Trong 2 phần phim Avatar đã và đang chiếu, hai bộ tộc Na'vi khác nhau gồm Omaticaya sống trong rừng và Metkayina sống dưới nước đều gìn giữ hòa bình và chỉ dùng đến bạo lực khi đất đai của họ bị con người chiếm giữ.

Có một điều chắc rằng khán giả có thể sớm nhận ra không phải tất cả người Na'vi đều tốt. James Cameron tiết lộ với tờ 20 Minutes của Pháp phần tiếp theo - Avatar 3 - vẫn chưa có tên, sẽ giới thiệu một bộ tộc Pandora thứ ba thể hiện mặt tối của người Na'vi.

James Cameron cho biết Avatar 3 khám phá “những nền văn hóa khác với những nền văn hóa mà tôi đã thể hiện. Ngọn lửa sẽ được đại diện bởi 'Người tro'. Tôi muốn thể hiện người Na'vi từ một góc độ khác bởi vì cho đến nay, tôi chỉ thể hiện những mặt tốt của họ”.

“Trong những bộ phim đầu tiên, có những hành động rất tiêu cực của con người và những tấm gương rất tích cực của người Na'vi. Trong Avatar 3 mọi thứ sẽ thay đổi. Khán giả cũng được khám phá những thế giới mới, đồng thời tiếp tục câu chuyện của các nhân vật chính. Tôi có thể nói rằng các phần cuối cùng sẽ là phần hay nhất. Những gì diễn ra trong các phần đầu chỉ là lời giới thiệu, một cách dọn bàn trước khi phục vụ bữa ăn”, đạo diễn nói tiếp.





Hai phần phim Avatar đầu tiên tập trung vào xung đột giữa các bộ lạc Na'vi và con người, có vẻ như phần phim thứ ba là lần đầu tiên người Na'vi đối đầu với nhau trong loạt phim. Bộ tộc lửa sẽ chống lại Jake Sully do anh mang đến sự hủy diệt trên hành tinh Pandora.

James Cameron đã hoàn thành quá trình sản xuất Avatar 3, dự kiến ​​ra rạp vào ngày 20.12.2024. Nếu đạo diễn tiếp tục làm Avatar 5, thì người Na'vi sẽ đến trái đất. Nhà sản xuất Jon Landau "hé lộ" như thế trước khi Avatar: The Way of Water ra rạp.

“Tôi không định nói về phần 5 nhưng sau đó tôi nghe rằng Jim đã nói về nó một chút. Trong Avatar 5 có một đoạn người Na’vi đến trái đất, để mở rộng tầm mắt của Neytiri về những gì tồn tại trên trái đất”.

Jon Landau nhận định: “Trái đất không chỉ được đại diện bởi các tổ chức xấu xa như Cục Phát triển Tài nguyên. Không phải tất cả mọi người ở trái đất đều xấu. Không phải tất cả người Na'vi đều tốt. Và chúng tôi muốn cho Neytiri thấy điều đó”.

Avatar: The Way of Water hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc, đạt doanh thu hơn 232 tỉ đồng.