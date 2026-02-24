Đạo diễn 'Mưa đỏ' kể chuyện ‘phụ nữ làm phim’

Trong tập mở đầu, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ hành trình theo đuổi dòng phim về đề tài chiến tranh, đặc biệt là sau thành công của Mưa đỏ với doanh thu hơn 700 tỉ đồng. Nữ đạo diễn nhớ như in cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy hàng loạt khí tài được điều động đến phim trường, nhưng bài toán đặt ra là làm thế nào để có những cảnh quay tốt nhất. Đặng Thái Huyền tiết lộ phân đoạn phức tạp nhất là đại cảnh trên sông, bởi dòng chảy mỗi lúc mỗi khác trong khi thể chất diễn viên, ngưỡng chịu đựng, sức khỏe của mỗi người cũng khác nhau nên để hoàn thành là sự nỗ lực lớn của cả tập thể. "Sau Mưa đỏ, tôi có thể tự hào nói rằng không có dự án phim chiến tranh nào làm khó được tôi nữa. Bởi những kinh nghiệm mà tôi có được giống như vừa du học lớp cao cấp về", nữ đạo diễn nói.



Đạo diễn Đặng Thái Huyền là khách mời đầu tiên trong mùa 3 của Phụ nữ làm phim Ảnh: NSX

Cuộc trò chuyện cũng cho thấy rõ con đường mà Đặng Thái Huyền lựa chọn. Với cô, làm phim không chỉ là tạo ra một sản phẩm thành công về mặt doanh thu, mà còn là cách đối thoại với lịch sử, với xã hội và với chính người xem.

Phụ nữ làm phim là chuỗi podcast tâm huyết của Mai Thanh Hà (phát trên kênh YouTube Nàng Á - Mai Thanh Hà x Mai Films), đã thực hiện 2 mùa với 21 tập. "Mỗi cuộc trò chuyện với các nhân vật đều để lại cho tôi niềm vui rất riêng, khi cùng khách mời đi đến tận cùng những ngóc ngách trong nghề, vui vì khán giả xem và ở lại đến phút cuối", Mai Thanh Hà bộc bạch.