Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đạo diễn 'Mưa đỏ' kể chuyện ‘phụ nữ làm phim’

Thạch Anh
Thạch Anh
24/02/2026 06:00 GMT+7

Podcast Phụ nữ làm phim mùa 3 quy tụ dàn khách mời gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền, ca sĩ Mỹ Tâm, các diễn viên Trâm Anh, Xuân Văn, Đinh Y Nhung, Tín Nguyễn, Lê Khánh.

Trong tập mở đầu, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ hành trình theo đuổi dòng phim về đề tài chiến tranh, đặc biệt là sau thành công của Mưa đỏ với doanh thu hơn 700 tỉ đồng. Nữ đạo diễn nhớ như in cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy hàng loạt khí tài được điều động đến phim trường, nhưng bài toán đặt ra là làm thế nào để có những cảnh quay tốt nhất. Đặng Thái Huyền tiết lộ phân đoạn phức tạp nhất là đại cảnh trên sông, bởi dòng chảy mỗi lúc mỗi khác trong khi thể chất diễn viên, ngưỡng chịu đựng, sức khỏe của mỗi người cũng khác nhau nên để hoàn thành là sự nỗ lực lớn của cả tập thể. "Sau Mưa đỏ, tôi có thể tự hào nói rằng không có dự án phim chiến tranh nào làm khó được tôi nữa. Bởi những kinh nghiệm mà tôi có được giống như vừa du học lớp cao cấp về", nữ đạo diễn nói.

Đạo diễn 'Mưa đỏ' kể chuyện ‘phụ nữ làm phim’- Ảnh 1.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền là khách mời đầu tiên trong mùa 3 của Phụ nữ làm phim

Ảnh: NSX

Cuộc trò chuyện cũng cho thấy rõ con đường mà Đặng Thái Huyền lựa chọn. Với cô, làm phim không chỉ là tạo ra một sản phẩm thành công về mặt doanh thu, mà còn là cách đối thoại với lịch sử, với xã hội và với chính người xem.

Phụ nữ làm phim là chuỗi podcast tâm huyết của Mai Thanh Hà (phát trên kênh YouTube Nàng Á - Mai Thanh Hà x Mai Films), đã thực hiện 2 mùa với 21 tập. "Mỗi cuộc trò chuyện với các nhân vật đều để lại cho tôi niềm vui rất riêng, khi cùng khách mời đi đến tận cùng những ngóc ngách trong nghề, vui vì khán giả xem và ở lại đến phút cuối", Mai Thanh Hà bộc bạch.

Tin liên quan

Diễn viên ‘Mưa đỏ’ đóng chính trong phim điện ảnh quay tại Mỹ và Hàn

Diễn viên ‘Mưa đỏ’ đóng chính trong phim điện ảnh quay tại Mỹ và Hàn

Sau thành công vang dội của Mưa đỏ - bộ phim cán mốc doanh thu hơn 714 tỉ đồng và trở thành một trong những hiện tượng phòng vé hiếm hoi của điện ảnh Việt, diễn viên – nhạc sĩ Nguyễn Hùng tiếp tục với vai chính trong phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Hòa Minzy bật khóc, Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' thắng lớn tại Làn Sóng Xanh

Nguyễn Văn Chung, Phương Mỹ Chi… đón tin vui, 'Mưa đỏ' lại thắng lớn

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tâm Đặng Thái Huyền Đinh Y Nhung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận