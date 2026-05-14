Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đính chính

Thạch Anh
Thạch Anh
14/05/2026 06:00 GMT+7

Nguyễn Quang Dũng phủ nhận chuyện đảm nhận vai trò đạo diễn cho một dự án phim đang tuyển chọn diễn viên, đồng thời cảnh giác mọi người trước chiêu trò lừa đảo.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chia sẻ lại bài đăng tuyển chọn diễn viên online cho dự án Tạm biệt anh Sâu, kèm theo dòng chia sẻ gây chú ý. Trong bài đăng, người tuyển chọn yêu cầu diễn viên phải có sức khỏe tốt kèm lưu ý “chỉ những hồ sơ phù hợp với tinh thần nhân vật mới được liên hệ cho các vòng casting trực tiếp. Mọi quyết định cuối cùng thuộc về nhà sản xuất".

Đáng chú ý, bài đăng này còn cho biết người đảm nhận vai trò đạo diễn của phim là Nguyễn Quang Dũng. Trong khi đó, đơn vị sản xuất là CJ HK Entertainment Forest Studio và do CGV phát hành.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đính chính- Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và phía CGV khẳng định không liên quan đến dự án Tạm biệt anh Sâu

Ảnh: FBNV

Phản hồi của Nguyễn Quang Dũng

Tuy nhiên về phía Nguyễn Quang Dũng, anh lên tiếng phủ nhận việc tham gia dự án này. Đồng thời, đạo diễn Đất rừng phương Nam cho biết anh đã hỏi bên nhà sản xuất CJ HK nhưng đơn vị cũng không biết về bộ phim này. “Hôm nay có diễn viên hỏi mình về dự án để đi casting, mình đã kiểm tra với bạn mình bên CJ HK - đơn vị mà trên thông báo này ghi là nhà sản xuất, vì mình nghĩ đến % nhỏ có khi đạo diễn nào đó trùng tên với mình”, anh chia sẻ.

Ở bài đăng sau đó, Nguyễn Quang Dũng cho hay: “Tôi đã kiểm tra bên nhà CJ HK và CGV, không ai biết dự án này. Nhờ đồng nghiệp chia sẻ giúp, kẻo bạn bè bị lừa”.

Trao đổi với chúng tôi, phía CGV cũng khẳng định không liên quan đến dự án Tạm biệt anh Sâu. Đồng thời đơn vị này cảnh báo việc truy cập vào đường link đăng tải có nguy cơ mất tài khoản và bày tỏ thêm: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy kiểu này, bình thường chỉ lừa theo dạng tuyển nhân viên cho rạp thôi”.

Thời gian qua, việc sao Việt bị mạo danh với mục đích lừa đảo, trục lợi gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ như Ngô Thanh Vân, Lý Hải… phải lên tiếng đính chính trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu. Gần đây nhất, Hòa Minzy cũng khốn đốn khi bị mạo danh với mục đích bán hàng. Vụ việc khiến giọng ca Bắc Bling phải lên tiếng làm rõ trên trang cá nhân, đồng thời mong người hâm mộ cảnh giác, tránh trở thành “con mồi” cho bọn lừa đảo.

Tin liên quan

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xin lỗi

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xin lỗi

Liên quan đến ồn ào tuyển trợ lý không lương gây xôn xao mạng xã hội, Nguyễn Quang Dũng vừa có bài đăng mới trên trang cá nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Quang Dũng Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng Đính chính lừa đảo Mạo danh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận