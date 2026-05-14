Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đính chính

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chia sẻ lại bài đăng tuyển chọn diễn viên online cho dự án Tạm biệt anh Sâu, kèm theo dòng chia sẻ gây chú ý. Trong bài đăng, người tuyển chọn yêu cầu diễn viên phải có sức khỏe tốt kèm lưu ý “chỉ những hồ sơ phù hợp với tinh thần nhân vật mới được liên hệ cho các vòng casting trực tiếp. Mọi quyết định cuối cùng thuộc về nhà sản xuất".

Đáng chú ý, bài đăng này còn cho biết người đảm nhận vai trò đạo diễn của phim là Nguyễn Quang Dũng. Trong khi đó, đơn vị sản xuất là CJ HK Entertainment Forest Studio và do CGV phát hành.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và phía CGV khẳng định không liên quan đến dự án Tạm biệt anh Sâu Ảnh: FBNV

Phản hồi của Nguyễn Quang Dũng

Tuy nhiên về phía Nguyễn Quang Dũng, anh lên tiếng phủ nhận việc tham gia dự án này. Đồng thời, đạo diễn Đất rừng phương Nam cho biết anh đã hỏi bên nhà sản xuất CJ HK nhưng đơn vị cũng không biết về bộ phim này. “Hôm nay có diễn viên hỏi mình về dự án để đi casting, mình đã kiểm tra với bạn mình bên CJ HK - đơn vị mà trên thông báo này ghi là nhà sản xuất, vì mình nghĩ đến % nhỏ có khi đạo diễn nào đó trùng tên với mình”, anh chia sẻ.

Ở bài đăng sau đó, Nguyễn Quang Dũng cho hay: “Tôi đã kiểm tra bên nhà CJ HK và CGV, không ai biết dự án này. Nhờ đồng nghiệp chia sẻ giúp, kẻo bạn bè bị lừa”.

Trao đổi với chúng tôi, phía CGV cũng khẳng định không liên quan đến dự án Tạm biệt anh Sâu. Đồng thời đơn vị này cảnh báo việc truy cập vào đường link đăng tải có nguy cơ mất tài khoản và bày tỏ thêm: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy kiểu này, bình thường chỉ lừa theo dạng tuyển nhân viên cho rạp thôi”.

Thời gian qua, việc sao Việt bị mạo danh với mục đích lừa đảo, trục lợi gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ như Ngô Thanh Vân, Lý Hải… phải lên tiếng đính chính trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu. Gần đây nhất, Hòa Minzy cũng khốn đốn khi bị mạo danh với mục đích bán hàng. Vụ việc khiến giọng ca Bắc Bling phải lên tiếng làm rõ trên trang cá nhân, đồng thời mong người hâm mộ cảnh giác, tránh trở thành “con mồi” cho bọn lừa đảo.