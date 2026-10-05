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    Văn hóa

    Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm phim hoạt hình đầu tay

    Thạch Anh
    Thạch Anh

    Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chính thức giới thiệu tác phẩm Thế giới trần trụi. Đây là phim hoạt hình 3D đầu tiên của anh. Kịch bản được phát triển từ ý tưởng của đạo diễn ấp ủ suốt 20 năm với sự cộng tác của 2 nhà biên kịch ToTo Chan và Kim.

    Thế giới trần trụi xoay quanh Koo, một chú gà tre vô tình lạc vào một khu công nghiệp chăn nuôi hiện đại. Tại đây, Koo gặp Moo và những chú gà đang sống trong một thế giới được vận hành hoàn hảo với thức ăn, tập luyện, chăm sóc cơ thể và những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tất cả đều tin rằng mình đang trên đường đến một nơi được gọi là "thiên đường" cho đến khi chúng phát hiện sự thật phía sau. Từ đó, Koo bắt đầu hành trình tìm cách thoát khỏi thế giới này, đồng thời đối diện với những lựa chọn về tự do, tình bạn, tình yêu và số phận.

    Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm phim hoạt hình đầu tay - Ảnh 1.

    Hình ảnh trong phim Thế giới trần trụi của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

    Ảnh: NSX

    Điểm đặc biệt của dự án không chỉ nằm ở công nghệ tạo hình mà ở cách một thế giới hoạt hình được xây dựng từ tư duy điện ảnh. Bộ phim ứng dụng các công nghệ hiện đại, trong đó có công nghệ AI, để hỗ trợ quá trình sản xuất. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ phục vụ sáng tạo, còn câu chuyện, tính cách nhân vật, cảm xúc và ngôn ngữ vẫn được quyết định bởi đội ngũ làm phim.

    Theo Nguyễn Quang Dũng, điện ảnh Việt đang có nhiều cơ hội để phát triển. Đặc biệt, anh dành sự quan tâm đến thế hệ nhà làm phim mới với những ý tưởng sáng tạo và độc đáo.

    "Chúng tôi mong muốn kết nối để đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến với thị trường quốc tế; đồng thời cùng đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói riêng và công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung", Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

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