Đạo diễn tiết lộ về kết phim 'Nợ đời vay trả' đang gây sốt

Sau gần hai tháng “gây sốt” trên màn ảnh nhỏ, bộ phim truyền hình Nợ đời vay trả đang đến hồi kết với chuỗi bi kịch được đẩy lên đỉnh điểm. Theo bảng xếp hạng Social Trend của YouNet Media, tác phẩm do Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn dẫn đầu lượng thảo luận trên mạng xã hội, vượt qua nhiều dự án quốc tế.

Vì sao 'Nợ đời vay trả' gây chú ý?

Mối quan hệ giữa Vĩnh Trường và Ngọc Trâm trong phim khiến người xem thích thú ẢNH: NSX

Sức hút đầu tiên của Nợ đời vay trả đến từ kịch bản kịch tính và cách giải quyết tình huống đầy bất ngờ. Xoay quanh những toan tính, tranh đoạt trong gia đình điền chủ Nam Kỳ, bộ phim đánh trúng thị hiếu của khán giả, đặt các nhân vật vào vòng xoáy tàn khốc của tham vọng, quyền lực và tội lỗi, nơi mỗi cá nhân đều có một cuộc đời độc lập và nhiều góc khuất tâm lý để khai thác.

Càng về những tập cuối, những sự thật được phơi bày, từ âm mưu hãm hại đan xen, hành vi ngoại tình vụng trộm cho đến những bí mật bị chôn vùi từ thế hệ trước càng khiến người xem tò mò.

Trước thềm tập cuối, biên kịch Nguyễn Thị Mộng Thu cũng hé lộ về cái kết đầy sức nặng của tác phẩm: “Tôi lại quan niệm rằng làm ác mà chọn cái chết để trả nợ thì... nhẹ nhàng quá. Sống mà mất hết những gì cả đời mưu toan chiếm đoạt, mất luôn cả người thân thì mới là tận cùng của sự trừng phạt. Cái kết phim còn nhắc nhở rằng con người có thể che giấu sự thật trong nhiều năm nhưng không thể trốn tránh lương tâm và quy luật nhân quả. Thù hận có thể kéo dài qua nhiều thế hệ, song chỉ lòng vị tha mới đủ sức khép lại những vòng xoáy đau thương”.

Nợ đời vay trả có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình như Thanh Bình, Dương Cẩm Lynh... ẢNH: NSX

Bên cạnh những mưu mô đen tối, tác phẩm vẫn khéo léo gieo vào lòng người xem những tia sáng ấm áp từ sự lương thiện của cặp đôi Vĩnh Trường (Trường Thịnh) và Ngọc Trâm (Huỳnh Hồng Loan). Vĩnh Trường hiện lên là một chàng trai xù xì, gai góc, chọn nhận về mình những thiệt thòi cốt để gia đình được yên ấm. Thế nhưng, khi người thân bị hãm hại, anh sẵn sàng lao vào hiểm nguy để bảo vệ người mình thương.

Đồng hành cùng anh là Ngọc Trâm - người con gái mồ côi vốn chịu nhiều thiệt thòi nhưng lại có trái tim nhân hậu. Nhân vật này cũng là một trong những nhân vật chính diện được xây dựng phá cách, khi cô luôn thể hiện sự thông minh, bản lĩnh và mang lại năng lượng tích cực, thay vì các mô típ chờ “hoàng tử” giải cứu và bi lụy.

Bên cạnh kịch bản, yếu tố làm nên sức hút của bộ phim chính là sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Thanh Bình, Dương Cẩm Lynh, Thanh Hiền, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Võ Đình Hiếu, Tú Tri, Huỳnh Hồng Loan, Lê Thu, Hà Kim… dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Hồ Ngọc Xum.

Tú Tri thừa nhận Bảo Lan trong Nợ đời vay trả là vai diễn ác nhất sự nghiệp ẢNH: NVCC

Một lý do giúp Nợ đời vay trả chiếm cảm tình của số đông chính là việc bộ phim thấm đẫm màu sắc văn hóa Nam bộ. Khán giả được đắm mình trong không gian của những nếp nhà cổ, cánh đồng thẳng cánh cò bay, phiên chợ quê nghèo và hình ảnh người nông dân chất phác. Đặc biệt, phim còn đan cài tinh tế đời sống tinh thần của người Nam bộ xưa qua những vở cải lương, những câu hò điệu lý... tạo cảm giác gần gũi.

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum chia sẻ một góc nhìn đầy chiêm nghiệm: “Khác với bộ phim Nợ đời tôi làm hơn 20 năm trước vốn nói về cái nợ khách quan do hoàn cảnh đưa lại, Nợ đời vay trả tập trung vào cái nợ chủ quan do chính bản thân nhân vật tự tạo ra và phải gánh trả. Ai đi vay thì người đó phải trả. Mỗi nhân vật đều có cái nợ từ chính lòng tham và ham muốn của họ. Như nhân vật Hai Phấn, cô ta có một cái nợ rất lớn: nợ cả sinh mạng một con người, nợ những tội lỗi đè nặng lên cuộc đời người khác. Kể cả ông Bân cũng vậy, khi không thể giữ mình trước những ham muốn của bản thân”.

Từ chia sẻ đó, có thể dự đoán đoạn kết của Nợ đời vay trả sẽ không đi theo lối mòn của những màn trả thù đẫm máu thông thường, mà là câu chuyện nhắc về quy luật nhân quả và mang đậm ý nghĩa nhân văn về tư tưởng hướng thiện, để con người biết trân quý hạnh phúc mình đang có trong mỗi phút giây mà đừng mưu cầu ở đâu khác. Tập cuối của phim dự kiến lên sóng tối 13.7 trên THVL.