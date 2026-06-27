Vì sao 'Nợ đời vay trả' có Thanh Hiền, Dương Cẩm Lynh 'gây sốt'?

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Social Trend (YouNet Media), dự án truyền hình Nợ đời vay trả dẫn đầu về lượng thảo luận và tương tác trong chủ đề phim. Đáng chú ý, tác phẩm có sự góp mặt của Dương Cẩm Lynh, Huỳnh Hồng Loan không chỉ vượt qua những dự án điện ảnh Việt đạt doanh thu trăm tỉ mà còn "soán ngôi" Teach you a lesson vốn thống trị vị trí số 1 Netflix toàn cầu suốt 3 tuần liên tiếp.

Những tình tiết kịch tính trong phim Nợ đời vay trả thu hút sự quan tâm của khán giả ẢNH: THVL CUNG CẤP

Hiện tại, từ khóa về Nợ đời vay trả đang phủ sóng với tần suất chóng mặt trên các kênh truyền thông. Trên các diễn đàn, khán giả không ngừng tranh luận sôi nổi về các tình tiết trong phim hay số phận của các nhân vật, cho thấy sức hút của tác phẩm do NSƯT Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn.

Thanh Hiền, Huỳnh Hồng Loan nói về sức hút của 'Nợ đời vay trả'

Sở dĩ Nợ đời vay trả có thể tạo nên “cơn sốt” trước hết là nhờ vào nhịp phim kịch tính. Tác phẩm kể câu chuyện đầy rẫy dã tâm từ nhân vật Hai Phấn (Thanh Hiền) - người không từ thủ đoạn để sát hại Ngọc Mai (Dương Cẩm Lynh) nhằm bước chân vào hào môn của điền chủ Bân (Thanh Bình). Những bi kịch tam thê tứ thiếp đầy giật gân này không chỉ dừng lại ở một thế hệ, mà còn gieo rắc oán hận, cuốn cả đời sau vào vòng xoáy tranh đoạt gia sản.

Dự án của đạo diễn Hồ Ngọc Xum quy tụ dàn diễn viên thực lực như Thanh Bình, Dương Cẩm Lynh, Thanh Hiền, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Võ Đình Hiếu, Tú Tri, Huỳnh Hồng Loan, Lê Thu, Lê Minh Thuấn, Hà Kim…

Họ góp phần tạo nên những xung đột kịch tính trên màn ảnh nhỏ. Ngay từ những tập đầu, với những tình tiết gay cấn, căng thẳng của phim, đặc biệt là những thủ đoạn của Hai Phấn đã trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Huỳnh Hồng Loan cho biết sự ủng hộ của khán giả là nguồn động lực để cô cố gắng trong các dự án phim tiếp theo ẢNH: THVL CUNG CẤP

Sức hút của phim được minh chứng ở việc diễn viên Thanh Hiền cho biết khi xem phim, nhiều khán giả quá nhập tâm vào vai diễn đến mức tràn vào trang cá nhân của cô để công kích, thậm chí dùng tên thật của diễn viên thay cho nhân vật để chỉ trích và mắng nhiếc. Trong khi đó, Thanh Bình khi nói về hiệu ứng của vai diễn cũng tiết lộ: “Khán giả tức giận đến mức lôi cả tên thật của tôi và bạn diễn ra chửi. Rất nhiều tin nhắn phẫn nộ gửi đến tôi".

Ngoài những tình tiết gay cấn, chuyện tình của Ngọc Trâm (Huỳnh Hồng Loan) và Vĩnh Trường (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) cũng khiến nhiều khán giả thích thú. Huỳnh Hồng Loan cho biết trước đó khi thực hiện dự án, cô không nghĩ phim sẽ tạo nên cơn sốt như hiện tại.

“Tôi thật sự rất vui và biết ơn. Những tin nhắn, bình luận hay sự quan tâm của khán giả dành cho bộ phim và nhân vật Trâm là nguồn động lực rất lớn đối với tôi. Là một diễn viên, không gì hạnh phúc hơn khi công sức của mình được mọi người ghi nhận và yêu thương”.

Sự bùng nổ của Nợ đời vay trả là minh chứng cho thấy khán giả Việt chưa bao giờ quay lưng với phim nội địa, đặc biệt là dòng phim xưa. Bộ phim hiện đang tiến vào giai đoạn cao trào khốc liệt nhất với những mối quan hệ tình ái chồng chéo và âm mưu tàn độc dần bước ra ánh sáng. Phim phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1.