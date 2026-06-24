Đời thường gợi cảm của 'mợ Hai' gây sốt trong phim Việt giờ vàng

Thời gian qua, vai diễn mợ Hai - Ngọc Trâm của Huỳnh Hồng Loan trong Nợ đời vay trả nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ghi nhận, có không ít bài đăng chia sẻ về dự án này, đồng thời bàn luận về nhân vật mà diễn viên 9X đảm nhận.

Huỳnh Hồng Loan hé lộ về vai diễn 'mợ Hai'

Chia sẻ với chúng tôi, Huỳnh Hồng Loan cho biết khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, cô đọc qua kịch bản và yêu thích nhân vật bởi tính cách hiền lành nhưng không nhu nhược. Theo nữ diễn viên, Ngọc Trâm là một cô gái sống tử tế, biết nhường nhịn và luôn nghĩ cho người khác. Tuy nhiên khi bị tổn thương hay không được tôn trọng, cô gái này vẫn đủ bản lĩnh để lên tiếng bảo vệ mình.

Tạo hình của Huỳnh Hồng Loan trong phim Nợ đời vay trả Ảnh: NVCC

Huỳnh Hồng Loan cho rằng Ngọc Trâm cũng là hình ảnh của nhiều người phụ nữ ngoài đời, mềm mại nhưng không yếu đuối. Chính sự chân thật và gần gũi đó đã khiến cô muốn nhận vai diễn này. "Tôi tin rằng hành trình của Ngọc Trâm sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả và may mắn là điều đó đã thực sự xảy ra", cô bộc bạch.

Những ngày qua, khi nhân vật mình thủ vai "gây sốt" màn ảnh nhỏ, Huỳnh Hồng Loan đón nhận bằng niềm hạnh phúc và biết ơn. Với cô, những tin nhắn, bình luận của khán giả dành cho dự án này là nguồn động lực lớn.

Người đẹp 9X bộc bạch thêm: "Là một diễn viên, không gì hạnh phúc hơn khi công sức của mình được mọi người ghi nhận và yêu thương. Việc nhân vật được đón nhận như hiện tại thì thật lòng tôi không dám nghĩ trước. Khi nhận vai, tôi chỉ mong mình có thể thể hiện trọn vẹn câu chuyện và cảm xúc của Ngọc Trâm".

Huỳnh Hồng Loan ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, từng được gọi với danh xưng "nàng thơ Sơn Tùng M-TP" Ảnh: NVCC

Theo Huỳnh Hồng Loan, mỗi vai diễn đều cho cô những trải nghiệm nên bản thân sao nữ 9X luôn cố gắng hết mình cho mỗi nhân vật. Cô chia sẻ: "Nếu Ngọc Trâm thực sự để lại dấu ấn trong lòng khán giả thì đó là điều tôi rất trân trọng. Tôi không nghĩ mình từng "khát" một vai diễn nổi bật, nhưng tôi luôn mong có cơ hội được thể hiện những nhân vật có chiều sâu và cảm xúc để khán giả nhìn thấy sự nỗ lực của mình".

Ngoài tính cách nhân vật, chuyện tình của Ngọc Trâm và Vĩnh Trường cũng được mọi người quan tâm. Theo tiết lộ của Huỳnh Hồng Loan, cô và diễn viên Trường Thịnh phối hợp khá ăn ý. Trước mỗi phân đoạn quan trọng, cả hai trao đổi kỹ về nhân vật để có sự kết nối tốt nhất. Nhờ vậy mà quá trình làm việc của họ diễn ra thuận lợi và tự nhiên.

Loạt ảnh diện áo tắm gợi cảm của diễn viên Huỳnh Hồng Loan Ảnh: NVCC

"Có lẽ cảnh khiến tôi nhớ nhất là phân đoạn Trâm và Vĩnh Trường cùng nhảy xuống ao để tìm đôi bông tai. Đây là một cảnh quay rất cảm động trên phim, nhưng phía sau hậu trường lại vô cùng hài hước. Tôi và anh Trường Thịnh cứ mỗi lần nhảy xuống ao là lớp lá cây tích tụ lâu năm dưới đáy lại nổi lên mặt nước. Cả ê kíp phải liên tục vớt lá để có thể quay tiếp. Vì vậy, trong khi khán giả xem thấy một phân cảnh đầy cảm xúc thì ở hiện trường, mọi người lại có những trận cười rất vui vẻ", cô nhớ lại.

Huỳnh Hồng Loan chia sẻ sau thành công của dự án Nợ đời vay trả, cuộc sống của cô không thay đổi nhiều. Người đẹp vẫn chăm chỉ làm việc, theo đuổi những kế hoạch của mình. Tuy nhiên điều khác biệt là cô nhận được sự quan tâm từ khán giả và đó cũng là nguồn động lực để nữ diễn viên cố gắng hơn trong nghề.

"Tôi nghĩ mình khá may mắn khi thời gian qua liên tục nhận được những dự án phim mới. Công việc diễn xuất giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, tôi cũng có công việc kinh doanh riêng nên kinh tế hiện tại tương đối ổn định", nữ diễn viên nói.

Trong thời gian tới, Huỳnh Hồng Loan mong được gặp những vai diễn có chiều sâu và màu sắc khác biệt để có cơ hội thử thách bản thân nhiều hơn. Với cô, mỗi dự án không chỉ là công việc mà còn là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và mang đến cho khán giả những hình ảnh mới mẻ.