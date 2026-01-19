Đạo diễn 'Vua sư tử' qua đời

Đạo diễn Roger Allers qua đời ở tuổi 76 ẢNH: AFP

Trang tin cho biết đạo diễn Roger Allers ra đi vào ngày 17.1 (theo giờ địa phương) tại nhà riêng ở Santa Monica, California (Mỹ), thọ 76 tuổi. Một phát ngôn viên của Disney Animation xác nhận với trang này rằng nhà làm phim kỳ cựu qua đời sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

Bob Iger - Giám đốc điều hành Disney, chia sẻ trong một tuyên bố: "Roger Allers là một nhà sáng tạo tài ba, những đóng góp của ông cho Disney sẽ trường tồn qua nhiều thế hệ. Ông hiểu được sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện tuyệt vời - cách những nhân vật khó quên, cảm xúc và âm nhạc có thể kết hợp với nhau để tạo nên một tác phẩm vượt thời gian". Vị này tri ân cố đạo diễn: "Những tác phẩm của ông đã giúp định hình một kỷ nguyên hoạt hình tiếp tục truyền cảm hứng cho khán giả trên toàn thế giới và chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những gì ông đã cống hiến cho Disney. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và các cộng sự của ông".

Trong khi đó, nhà sản xuất phim Vua sư tử là Don Hahn, viết trong lời tưởng niệm: "Thỉnh thoảng, cuộc sống đưa đến cho chúng ta một người giúp ta nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Đối với tôi và nhiều người từng làm việc với Roger, ông ấy chính là người như thế. Ông là một người hiếm có: luôn tò mò, vui vẻ, sâu sắc và háo hức kể những câu chuyện nhắc nhở chúng ra về sự kỳ diệu của cuộc sống. Ông vẫn sống mãi trong các tác phẩm của mình và trong trái tim của tất cả chúng ta, những người may mắn được biết ông".

'Vua sư tử' và những đóng góp của Roger Allers cho điện ảnh

Roger Allers được biết đến nhiều nhất với phim hoạt hình Vua sư tử (1994) ẢNH: DISNEY

Roger Allers sinh năm 1949 tại New York (Mỹ), ông sớm bộc lộ niềm đam mê với hoạt hình và sau đó theo học ngành mỹ thuật tại Đại học bang Arizona. Allers ra mắt với vai trò đạo diễn trong phim hoạt hình The Lion King (Vua sư tử) của hãng Walt Disney cùng với đạo diễn Rob Minkoff. Tác phẩm đã đạt được thành công vang dội về doanh thu phòng vé, thu về khoảng 979 triệu USD trên toàn thế giới, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 1994. Allers cũng chuyển thể kịch bản cho vở nhạc kịch Broadway Lion King cùng với Irene Mecchi, giúp ông nhận được đề cử giải Tony năm 1998 cho kịch bản nhạc kịch hay nhất.

Trước khi vang danh với Vua sư tử, Roger Allers đã tham gia thực hiện một số phim hoạt hình khác của Disney: Aladdin, Người đẹp và quái vật, Nàng tiên cá… Ông cũng góp phần phát triển Tron (1982), bộ phim điện ảnh lớn đầu tiên sử dụng kỹ thuật CGI một cách rộng rãi. Những tác phẩm khác mà ông tham gia thực hiện còn có: Watership Down, The Bugs Bunny/Road-Runner Movie, Return to Never Land, Ted, Back to the Jurassic, Ted 2… Allers cũng nhận được đề cử giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn hay nhất với tác phẩm The Little Matchgirl (2006).

Đạo diễn tài năng này có nhiều cống hiến cho Disney cũng như lĩnh vực phim phim hoạt hình ẢNH: AFP

Về đời tư, đạo diễn Roger Allers kết hôn với Leslee Hackenson vào năm 1977, có hơn 40 năm chung sống trước khi ly hôn năm 2020. Họ có hai con chung.