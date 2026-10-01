Đào tạo lại kỹ năng lái xe: Ủng hộ vì an toàn giao thông

Hoàn toàn ủng hộ

Hơn 8 tháng năm 2026, TP.HCM ghi nhận 778 vụ tai nạn liên quan xe mô tô, xe gắn máy, chiếm 72% tổng số vụ. Xét theo độ tuổi người điều khiển gây tai nạn, nhóm từ 18 - 27 tuổi chiếm 17%, trong khi nhóm từ 27 - 55 tuổi chiếm 60,2%.

Bạn đọc ủng hộ dù có bằng lái nhưng vẫn cần ôn luyện nếu ít tham gia giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ thực tế này, TP.HCM đánh giá một bộ phận người điều khiển xe máy, xe gắn máy, nhất là người trung niên, lao động tự do, phụ nữ, dù đã được cấp bằng lái xe nhiều năm nhưng vẫn điều khiển xe theo phản xạ, cảm tính, thói quen. Những người này có thể chưa nắm bắt được kiến thức cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Đây cũng là một trong những cơ sở để thành phố triển khai chiến dịch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Theo kế hoạch, 5 nhóm được tập trung đào tạo gồm: người từ 30 - 50 tuổi đã có bằng lái xe máy; người được cấp bằng lái xe máy trên 3 năm; người vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm bằng lái xe; học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Bạn đọc (BĐ) Hung Pham băn khoăn: "Tại sao lại cào bằng như vậy, chỉ nên bắt buộc những người vi phạm lỗi giao thông nhiều thôi?". Tương tự, BĐ Hùng Châu cũng cho rằng: "Trên 3 năm phải học lại, thấy sai sai... sao ấy". Tuy nhiên, nhìn trên diện rộng nhóm người cần được đào lại thì đa số BĐ đều ủng hộ cao.

Một BĐ viết: "Tôi ủng hộ hoàn toàn. Vì có bằng lái nhiều năm trước cũng cần học lại thực tế xử lý tình huống tại một đô thị mà mật độ giao thông lớn như TP.HCM. Giờ ra đường quá nhiều xe, nhất là xe công nghệ". Cùng suy nghĩ này, một BĐ khác phân tích thêm: "Với nhóm người là phụ nữ trung niên, tôi nhất trí cần được huấn luyện thêm kỹ năng. Phụ nữ lớn tuổi thỉnh thoảng chỉ chạy xe đi chợ nên thực tế kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống hoàn toàn không linh hoạt. Đường chật, xe ngày càng đông, chị em thường phản xạ chậm trước các tình huống giao thông bất ngờ".

Hiến kế học gì để sát thực tế nhất

Theo kế hoạch, người tham gia sẽ được hướng dẫn kỹ năng thực hiện 11 tình huống của bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1. Trong đó có cách đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; rẽ phải, rẽ trái, quay đầu; vượt xe; gặp chướng ngại vật; sang đường; nhường đường cho người đi bộ; qua đường sắt và dừng đèn đỏ.

Nhóm người trung niên thuộc nhóm được tập trung đào tạo lái xe an toàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để xác định người tham gia, TP.HCM sẽ rà soát dữ liệu tai nạn giao thông, đăng ký xe, bằng lái xe và dữ liệu xử lý vi phạm. Người bị trừ hết điểm bằng lái xe, người vi phạm, tái phạm nhiều lần cũng được rà soát, thống kê để phục vụ công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục...

BĐ Thông Huynh cho rằng: "Lý thuyết và ý thức lái xe kém, đào tạo lại 2 cái này là ổn. Bản thân tôi có bằng lái B2 trước đây, khi chạy xe máy mới thấy bà con thiếu 2 chỗ này".

Đồng quan điểm, bạn Taro còn đề xuất thêm: "Đào tạo lại cho người vi phạm nhiều, chú ý chuẩn chỉnh dạy ý thức và nhận biết nhìn bảng hướng dẫn giao thông, vạch dừng, tốc độ khi có tín hiệu... Ra ngoài đường thì cỡ 70% người đi xe máy không biết đường 3 làn một chiều thì làn 3 là cấm xe máy. Có thể dạy và kết hợp dùng loa công suất nhỏ ở những chỗ giao thông hay vi phạm, giao thông lộn xộn để hướng dẫn. Tốn công nhưng nếu làm thì rất tốt".

Tương tự vậy, một BĐ cũng phân tích: "Tôi thấy các bài học cũng nhiều hữu ích, nhất là việc đi từ đường nhánh ra đường chính. Giờ xe chạy từ trong hẻm ra là phóng ào ào, sang đường không bao giờ quan sát. Tình huống này phải phân tích rõ vì sao phải chạy chậm, nên dừng lại quan sát. Bên Tây, khi tới đường chính, các xe đều dừng hẳn lại, quan sát kỹ không có xe mới cho xe vào làn hoặc băng qua".

Cả câu chuyện thích nghi đô thị trong điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay, BĐ Nhathuy67 cho rằng: "Cần đào tạo kỹ phần kỹ năng chạy nhanh và thắng gấp, kỹ năng chạy nhanh lên và xuống cầu cao (dốc) khi gió lớn, kỹ năng chạy xe khi mưa, gió, ngập, lụt".