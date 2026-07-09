Xe đầu kéo tông gãy chắn ngang đường sắt, tài xế bị giữ bằng lái

Chiều 9.7, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết tại Km 23+400 quốc lộ 24B, khu vực giao nhau với đường ngang có chắn tại Km 924+430 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra vụ va chạm giao thông làm hư hỏng công trình bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Xe đầu kéo vượt qua đường ngang giao cắt với đường sắt làm gãy cần chắn trên quốc lộ 24B, đoạn qua địa bàn xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 47 phút cùng ngày xe đầu kéo mang BS 50E-824.xx kéo theo sơ mi rơ moóc mang BS 51R-226.xx do ông N.V.S (41 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng tây - đông. Khi đến đường ngang giao cắt với đường sắt, ông N.V.S. đã điều khiển phương tiện vượt qua khi cần chắn đang dịch chuyển hạ xuống, dẫn đến va chạm làm gãy cần chắn đường ngang.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tổ CSGT khu vực 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp Công an xã Sơn Tịnh tiến hành bảo vệ hiện trường, ghi nhận vụ việc và xác định thiệt hại ban đầu.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm gãy cần chắn đường ngang, ảnh hưởng đến hệ thống bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Xe ô tô đầu kéo vượt qua đường ngang giao cắt với đường sắt làm gãy cần chắn trước sự ngỡ ngàng của nhân viên đường sắt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Kết quả kiểm tra cho thấy người điều khiển phương tiện không vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, người dân khi đến các đường ngang giao cắt với đường sắt cần giảm tốc độ, tập trung quan sát, chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, chuông cảnh báo, biển báo hiệu và hướng dẫn của nhân viên gác chắn.

Tuyệt đối không cố tình vượt qua khi cần chắn đang hạ, đã hạ hoặc khi có tín hiệu báo tàu đến. Mỗi người tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và phòng ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.