Đào tạo truyền thông AI cần tuân thủ những nguyên tắc gì?
Video Giáo dục

Đào tạo truyền thông AI cần tuân thủ những nguyên tắc gì?

Vũ Đoan - Khánh Tuyên
10/12/2025 15:31 GMT+7

Tại tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới", các diễn giả thẳng thắn nhìn nhận việc đào tạo nhân lực truyền thông hiện nay đối mặt với nhiều thách thức, nhất là vấn đề đạo đức khi sử dụng AI.

Sáng nay (9.12) tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm "Đào tạo ﻿truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới".

Tại tọa đàm, các diễn giả đưa ra một bức tranh truyền thông trong xã hội hiện đại. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà truyền thông thế giới thay đổi nhanh hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đây. 

Đào tạo truyền thông AI cần tuân thủ những nguyên tắc gì? - Ảnh 1.

Truyền thông số thay thế dần truyền thống. Mạng xã hội trở thành không gian thông tin chủ đạo của một bộ phận công chúng. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo - AI - không còn là khái niệm tương lai mà đã tham gia trực tiếp vào công cuộc soạn thảo, biên tập nhiều nội dung, dự báo xu hướng và cá nhân hóa nội dung của người xem.

Tại tọa đàm, các diễn giả thẳng thắn nhìn nhận việc đào tạo nhân lực truyền thông hiện nay đối mặt với nhiều thách thức. Như chương trình đào tạo tại nhiều cơ sở vẫn còn nặng về lý thuyết, chậm cập nhật về truyền thông số; về AI, về dữ liệu lớn và nội dung đa nền tảng, về kinh tế nội dung.

Đào tạo truyền thông AI cần tuân thủ những nguyên tắc gì? - Ảnh 2.

Đáng chú ý, trong thời đại AI, đạo đức truyền thông trong kỷ nguyên số chưa được đào tạo một cách bài bản, nhưng tin giả, nội dung xấu độc đang là thách thức toàn cầu và ở cả Việt Nam. Một vấn đề cũng quan trọng không kém là nguồn nhân lực truyền thông còn hạn chế về ngoại ngữ, hiểu biết quốc tế, khả năng làm việc trong môi trường xuyên biên giới.

Tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới", đã thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia truyền thông, doanh nghiệp, cán bộ giảng viên và sinh viên.

Đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới như thế nào?

