Từ đó, ông Trọng cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đào tạo báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên số. Các chương trình đào tạo cần chú trọng năng lực ứng dụng AI và dữ liệu, làm việc đa nền tảng, phân tích dữ liệu người dùng, truyền thông chính sách, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân số.

Ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa nhà trường - cơ quan báo chí - doanh nghiệp ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Trọng đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác "ba nhà": nhà trường - cơ quan báo chí - doanh nghiệp. "Cơ sở đào tạo không thể đứng ngoài sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường. Đây là mô hình tất yếu để tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cảm ơn Báo Thanh Niên và các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã chia sẻ, gánh vác trách nhiệm đào tạo với trường ĐH. Với tinh thần trách nhiệm, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, với các trường ĐH, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp để góp phần xây dựng nguồn nhân lực truyền thông chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới", ông Trọng chia sẻ.

Tọa đàm về Đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cho hay một thực tế trong đào tạo lĩnh vực báo chí, truyền thông hiện nay là có những quy định pháp luật dù rất đơn giản nhưng chưa được trang bị đầy đủ cho người học. Bên cạnh đó, các đơn vị đào tạo truyền thông ngày càng mở rộng quy mô nhưng chưa thấy có đơn vị, chương trình đào tạo truyền thông gắn với thương mại.

"Có thể nói hiện nay việc đào tạo truyền thông đang được quan tâm rất lớn nhưng phải biết đào tạo gắn với những nhánh lĩnh vực nào xã hội đang quan tâm", ông Hồi nhấn mạnh.