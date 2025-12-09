Cơ quan báo chí cần chia sẻ trách nhiệm đào tạo truyền thông với nhà trường

Tại tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới'' do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay, 9.12, ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã có những nhận định và chỉ đạo thiết thực để thúc đẩy đào tạo truyền thông - báo chí trong bối cảnh đặc biệt hiện nay.

Báo chí - truyền thông gắn liền với công cuộc xây dựng đất nước

Ông Phạm Quý Trọng nhìn nhận: "Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển đổi sâu rộng dưới tác động của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng truyền thông đa phương tiện, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: phát triển báo chí – truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam, và là một cấu phần quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Ông Phạm Quý Trọng chia sẻ tại tọa đàm về đào tạo truyền thông ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Trọng cho rằng báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi động lực, từ "báo in – báo điện tử" sang tòa soạn hội tụ – đa nền tảng – dữ liệu dẫn dắt. Sự xuất hiện của AI tổng hợp, AI tạo sinh, công cụ phân tích dữ liệu, hệ thống quản trị nội dung thông minh dẫn đến thách thức kép: Cơ quan báo chí thay đổi rất nhanh, trong khi chương trình đào tạo thay đổi chậm. Khoảng cách kỹ năng số của sinh viên so với yêu cầu thực tế ngày càng lớn trong khi người làm báo – truyền thông tương lai phải là người có khả năng kết hợp nghiệp vụ + công nghệ + dữ liệu.

Về kết quả đổi mới của các cơ sở đào tạo báo chí – truyền thông, ông Trọng nhận định các trường đã có những nỗ lực khi từng bước cập nhật các chương trình học theo hướng hiện đại, hội nhập; tiếp cận các mô hình tòa soạn hội tụ, đa tác nghiệp; tăng cường đào tạo kỹ năng số, sản xuất đa phương tiện, phân tích dữ liệu và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan báo chí, tổ chức xã hội.

Cần tăng cường hợp tác "ba nhà" trong đào tạo truyền thông

"Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong đào tạo báo chí truyền thông hiện nay là khung chương trình đào tạo ở nhiều nơi chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là các kỹ năng liên quan đến AI, dữ liệu, quản trị nội dung đa nền tảng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, mô hình phòng lab tòa soạn số, studio đa phương tiện còn thiếu đồng bộ; sinh viên nhiều trường chưa được thực hành quy trình tác nghiệp thực tế".

Sinh viên ngành truyền thông tại buổi tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới'' ẢNH: ĐỘC LẬP

"Ngoài ra, sự phối hợp giữa nhà trường – cơ quan báo chí – doanh nghiệp công nghệ còn chưa thật sự chặt chẽ, chưa hình thành được chuỗi giá trị hoàn chỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực truyền thông", ông Trọng nhìn nhận.

Từ những tồn tại trên, ông Trọng cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đào tạo báo chí – truyền thông trong kỷ nguyên số. Các chương trình đào tạo cần chú trọng năng lực ứng dụng AI và dữ liệu; năng lực làm việc đa nền tảng; năng lực phân tích dữ liệu người dùng; năng lực truyền thông chính sách; đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân số.

Ông Trọng đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác "ba nhà": nhà trường – cơ quan báo chí, truyền thông – doanh nghiệp.

"Cơ sở đào tạo không thể đứng ngoài sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường. Đây là mô hình tất yếu để tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cảm ơn Báo Thanh Niên và các cơ quan báo chí trong thời gian đã chia sẻ, gánh vác trách nhiệm đào tạo với trường ĐH", ông Trọng chia sẻ.

Đồng thời, ông Trọng cho biết với tinh thần trách nhiệm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, với các trường ĐH, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp để góp phần xây dựng nguồn nhân lực truyền thông chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.