Đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới như thế nào?

Lượng thí sinh lớn, nhưng "cửa" vào lại cực hẹp. Điểm chuẩn ngành truyền thông liên tục neo ở mức kỷ lục, 28 đến hơn 29 điểm. Bởi cứ mỗi năm, lượng hồ sơ đăng ký lại tăng từ 15 đến 20%, tạo ra tỷ lệ chọi vô cùng khốc liệt.

Để đáp ứng yêu cầu của thời đại số, đào tạo truyền thông hiện không chỉ chú trọng viết hay, nói tốt, mà mở rộng sang kỹ năng tư duy dữ liệu, làm chủ công nghệ AI và sản xuất nội dung đa nền tảng. Đặc biệt trí tuệ nhân tạo đang thay đổi mạnh mẽ cách truyền thông vận hành, từ nhu cầu của công chúng, thói quen tiếp nhận thông tin cho đến quy trình sáng tạo nội dung. Điều đó buộc các cơ sở đào tạo phải liên tục cập nhật chương trình và công nghệ để không bị bỏ lại phía sau.

Tọa đàm về Đào tạo Truyền thông trong kỷ nguyên mới

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo truyền thông còn đối diện với thách thức định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Nhiều em bước vào ngành vì trào lưu, nhưng thiếu nhận thức đầy đủ về đặc thù công việc. Điều này khiến việc tư vấn, kết nối doanh nghiệp và tạo môi trường thực hành trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược đào tạo hiện nay.

Nhiều trường đã tích cực liên kết doanh nghiệp, các đơn vị báo chí uy tín, để sinh viên được "học thật – làm thật", sẵn sàng bước vào môi trường truyền thông chuyên nghiệp ngay khi tốt nghiệp. Bên cạnh việc đổi mới tư duy về nội dung, khía cạnh công nghệ và dữ liệu cũng trở thành trụ cột không thể thiếu trong bức tranh đào tạo truyền thông hiện đại.

Sự kết hợp đa chiều trong chương trình học giúp sinh viên vừa có tư duy chiến lược, vừa làm chủ công cụ thực hành, từ đó nhanh chóng thích ứng và bước vào thị trường lao động đa dạng. Những đổi mới này đang góp phần tạo nên đội ngũ nhân lực truyền thông chất lượng cao, bắt kịp công nghệ và xu hướng quốc tế. Trong bối cảnh AI thay đổi cách chúng ta giao tiếp và sáng tạo, giáo dục truyền thông hướng tới đào tạo một thế hệ làm nghề sáng tạo, nhân văn và biết sử dụng công nghệ phục vụ con người.