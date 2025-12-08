Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường ĐH Bách khoa vô địch giải bóng đá sinh viên ĐHQG-TP.HCM mở rộng – THACO CUP
Video Thể thao

Trường ĐH Bách khoa vô địch giải bóng đá sinh viên ĐHQG-TP.HCM mở rộng – THACO CUP

Võ Hiếu
Võ Hiếu
08/12/2025 14:28 GMT+7

Trong không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn CĐV tại Sân vận động Dĩ An, trận chung kết giải bóng đá sinh viên ĐHQG TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025 khép lại đầy cảm xúc khi Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM vượt qua Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với tỷ số 1-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Màn so tài kịch tính cùng lễ bế mạc rực rỡ sắc màu đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng, khép lại một mùa giải giàu nhiệt huyết và đậm tinh thần thể thao của sinh viên.

Trường ĐH Bách khoa vô địch giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng – THACO CUP

Trường ĐH Bách khoa tiếp tục khẳng định sức mạnh khi lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi cao nhất của giải. Không chỉ giành cúp vô địch, đội bóng còn thể hiện sự vượt trội với việc ẵm trọn các giải quan trọng như: Vua phá lưới, Cầu thủ hay nhất và Hội cổ động viên ấn tượng nhất mùa giải.

- Ảnh 1.

Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM thành công bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá sinh viên ĐHQG TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025

Ở trận tranh hạng ba diễn ra cùng chiều 7.12, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vượt qua Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM với tỷ số 5-1, qua đó xuất sắc mang về tấm huy chương đồng.

Lễ bế mạc diễn ra lúc 16 giờ 30 cùng ngày, trong bầu không khí sôi động và náo nhiệt.

- Ảnh 2.

Hàng nghìn CĐV đến SVĐ Dĩ An xem trận chung kết giải bóng đá sinh viên ĐHQG TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025 và lễ bế mạc giải ngay sau đó

ẢNH: VÕ HIẾU

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, âm thanh – ánh sáng, cùng màn trao thưởng trang trọng đã tạo nên một dấu ấn đáng nhớ cho mùa giải năm nay.

Đại diện Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ chính THACO cùng các đơn vị đồng hành đã góp phần nâng tầm giải đấu, tạo điều kiện để phong trào thể thao sinh viên ngày càng phát triển. Sự đồng hành này không chỉ mang tính hỗ trợ tài chính mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động cộng đồng và phát triển kỹ năng mềm.

- Ảnh 3.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM) đại diện Ban tổ chức phát biểu tại buổi lễ bế mạc giải bóng đá sinh viên ĐHQG TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2025

ẢNH: VÕ HIẾU

Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-TP. HCM mở rộng – THACO CUP 2025 là hoạt động thể thao thường niên quy tụ các trường đại học trong và ngoài ĐHQG-TP.HCM. Giải hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường thể thao lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu và rèn luyện thể chất cho sinh viên. Qua nhiều năm tổ chức, giải đấu ngày càng thu hút đông đảo người xem, trở thành sự kiện được mong chờ nhất trong đời sống sinh viên, đồng thời là nơi phát hiện nhiều nhân tố bóng đá trẻ giàu tiềm năng.

Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng – THACO CUP 2025 khép lại với những cảm xúc trọn vẹn, khẳng định thành công của mùa giải và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ hơn nữa trong các năm tiếp theo.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
